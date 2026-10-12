Bateriová úložiště zažívají velký boom, firmy do nich investují miliardy. Jak ale na velkokapacitních bateriích skutečně vydělat? Této otázce se věnovala podzimní debata Hospodářských novin. Základním účelem baterií, a tedy i zdrojem příjmů investora, bylo poskytovat služby výkonové rovnováhy v síti. „Ale jsou už i možnosti nasazení baterií v průmyslu či ve výrobním podniku, kde ta baterie v kombinaci s flexibilitou, s vlastní fotovoltaickou elektrárnou a vlastní spotřebou přináší velmi zajímavé benefity, a to zvláště teď, když ceny energií rostou,“ řekl v debatě Tomáš Pastrňák, CEO společnosti Enestore.
Zkušenosti s provozováním velkokapacitní baterie popsal Radim Gabriš, vedoucí oddělení Energy ve společnosti Fenix Trading, jež má baterii v Jeseníku. „Je to velmi dynamické odvětví, neustále se něco mění a my musíme reagovat. Zaručený návod, jak na baterii vydělat, asi není. Je potřeba k tomu přistupovat individuálně,“ shrnul Gabriš.
V jejich areálu již s baterií vyzkoušeli řadu režimů, od zajištění energetické stability areálu, to znamená pokrytí mikrovýpadků, ořez odběrových špiček, spolupráci s fotovoltaikou v rámci vlastní výroby energie i optimalizaci cen energie, tedy využití cenových rozdílů. Poslední etapa jejich pokusů byla zaměřená na investiční stránku. „Chtěli jsme si sáhnout na reálná čísla, vyzkoušet, co ta baterie dokáže opravdu vydělat v režimu, kdy poskytuje flexibilitu, služby výkonové rovnováhy. Máme to v provozu více než rok, sledujeme v tomto odvětví velkou dynamiku, velké změny a je zde třeba pořád hledat možnosti, jak to posouvat dál,“ konstatoval Gabriš.
Ceny za výkonovou rovnováhu klesly
Právě služby výkonové rovnováhy byly v minulých letech hitem mezi investičními baterkáři, ale ceny za služby šly dolů, a tím pádem i výdělky investorů. „Kladná dodávková služba klesla za poslední čtyři roky zhruba o 40 procent, co se týče odměn za aktivaci. Trh kapacitně neumožňuje být úspěšný v těchto službách všem,“ upozornil Adam Jakabovič, vedoucí oddělení rozvoje obchodu ve společnosti Fuergy Industries.
I proto doporučuje, aby projekt baterie vždy stál na více nohách. „Nejde se už opírat jen o to, že budu poskytovat výhradně služby výkonové rovnováhy. Je to vidět i na přístupu bank a investorů. Už jim nestačí jen načrtnout ekonomiku těchto služeb, aby daly projektu zelenou,“ podotkl Jakabovič a dodal, že na dnešním trhu s bateriovými úložišti již neobstojí poskytování pouze jedné služby.
A s tímto principem je proto třeba seznamovat i investory. Tedy, že by měli pořizovat baterie s tak velkou kapacitou, aby mohly sloužit i pro obchodní flexibilitu, což znamená měnit odběr, výrobu nebo ukládání elektřiny podle aktuálních cen na trhu. „Snažíme se takto investory edukovat. A pokud investor cítí, že je to pro něj bezpečné, tak do toho jde. Samozřejmě ruku v ruce s ekonomikou projektu – výnosy se dají celkem spolehlivě spočítat, ovšem v čase klesají,“ připomněl Pastrňák.
Obchodní flexibilita znamená větší zisky
Podle toho, jakému účelu má baterie sloužit, je nutné vybrat i její technické vlastnosti. Pro služby výkonové rovnováhy má být kapacita baterie dvakrát větší, než kolik energie poskytuje do sítě, obvykle bývá schopná dodávat výkon dvě hodiny. „U obchodní flexibility je trendem jít do mnohem větší kapacity, může být až čtyřnásobná oproti výkonu baterie. To znamená dodatečné výnosy projektu, to je o 30 až 40 procent zisku navíc oproti půlcéčkové baterii (která poskytuje služby výkonové rovnováhy, pozn. red.),“ zmínil Pastrňák. Dodal, že například v Polsku se z tohoto důvodu baterie vždy používaly jen pro služby obchodní flexibility.
Je důležité postupovat opatrně také při výběru komponent bateriového úložiště. Adam Jakabovič řekl, že mnoho klientů se dívá pouze na technické parametry v katalogu a podle toho porovnávají, která baterie je pro ně vhodnější. „To je velmi prvoplánový přístup. Je třeba se na to dívat komplexně. Pokud lidé už mají nějakou technologii, kupříkladu fotovoltaiku, je vhodné, aby měniče celého ekosystému pocházely od jednoho dodavatele. Mnoho věcí to může ulehčit,“ doporučil.
Velmi důležitá je také dostupnost servisu. Právě servisní porucha je totiž čas, kdy zařízení stojí a nevydělává, je tedy žádoucí, aby oprava byla rychlá. Jakabovič popsal, že v současnosti přicházejí na trh velké baterie třetí generace, v nichž jsou vysokokapacitní články. V jednom kontejneru už může být sedm a více megawatthodin kapacity. „Ale tady může nastat problém s dostupností komponentů, bývá tam tisícivoltová architektura. To je věc na zamyšlení: jdu sice do nejnovější technologie, ale mám vůbec na trhu a u distribučních společností schválené tisícivoltové měření a jisticí prvky?“ naznačil Jakabovič.
Nové využití baterií v mikrosítích
Diskutující řešili také otázku, k jakým novým účelům se budou velkokapacitní baterie využívat v budoucnu. Jednou z novinek, která se již nyní pomalu rozjíždí, jsou takzvané mikrogridy, tedy mikrosítě. Je to systém vyčleněný z distribuční sítě a jednotlivé technologie jsou v něm propojené napřímo.
Jednoho takového projektu se nyní účastní i Fenix Trading jako dodavatel baterie. „Jde o pilotní projekt městského mikrogridu. Jsou v něm spojené školy vybavené fotovoltaikou, takže vyrábějí i spotřebovávají, a nabíjecí stanice a veřejné osvětlení. Je to přirozený celek, který má jinou potřebu energie v různých částech dne a roku. Jednotící prvek je v něm právě to bateriové úložiště,“ popsal Gabriš. Velká výhoda mikrogridu oproti již známému sdílení energie je, že se eliminuje distribuce. Tedy odpadávají platby za přenos energie.
Velkým tématem je také bezpečnost bateriových úložišť z pohledu kyberhrozeb. Podle Jakaboviče nelze kritickou infrastrukturu zajistit malým počítačem s běžným softwarem, je třeba nastavit několik vrstev bezpečnosti. A důležitá je také decentralizace úložiště, aby se nedaly napadnout všechny jeho body současně.
Partnery debaty jsou Enestore, Fenix Trading a Fuergy Industries.
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