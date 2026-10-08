Komunální a senátní volby mají oproti těm sněmovním svá specifika, ke kterým je třeba při rozvažování strategie přihlédnout. Pro výběr nového osazenstva radnic je možné využít takzvané panašování – tedy vybírat zastupitele napříč kandidátními listinami. O kandidátech do Senátu se rozhoduje ve dvou kolech, je tak třeba přijít k volbám dvakrát.

Jak postupovat, když vám například nejde z hlavy písnička „ty ty ty“ a chcete podpořit předsedu lidovců Jana Grolicha, ale nevolíte v senátním obvodu Vyškov? Vadí vám trojka kandidátky ve vašem městě? HN přinášejí podrobný návod.

Zbývá vám ještě 80 % článku
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.