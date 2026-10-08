Komunální a senátní volby mají oproti těm sněmovním svá specifika, ke kterým je třeba při rozvažování strategie přihlédnout. Pro výběr nového osazenstva radnic je možné využít takzvané panašování – tedy vybírat zastupitele napříč kandidátními listinami. O kandidátech do Senátu se rozhoduje ve dvou kolech, je tak třeba přijít k volbám dvakrát.
Jak postupovat, když vám například nejde z hlavy písnička „ty ty ty“ a chcete podpořit předsedu lidovců Jana Grolicha, ale nevolíte v senátním obvodu Vyškov? Vadí vám trojka kandidátky ve vašem městě? HN přinášejí podrobný návod.
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