Opozičnímu uskupení  STAN se v posledních komunálních a senátních volbách podařilo oslovit  pravděpodobně také lidi, kteří původně zvažovali dát svůj hlas ANO a ODS. Především hnutí STAN považuje za volebního vítěze politolog Miloš Brunclík z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Ztráty, které zaznamenalo vládní hnutí ANO, expert přisuzuje odlišnostem komunálních voleb i nedostatku kvalitních regionálních osobností. Pro vládní koalici, kde příliš neuspěli ani dva menší partneři hnutí ANO – SPD a Motoristé –, to ale podle něho žádné významné změny neznamená. Výrazné postavě senátních voleb, lidoveckému předsedovi Janu Grolichovi, pak dává šanci na oživení oslabené tradiční partaje. Čas na tvoření opoziční superkoalice či spojování proti současnému vládnímu bloku však podle něho přijde až později.

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Co se dočtete dál

  • Politolog Miloš Brunclík v rozhovoru analyzuje výsledky komunálních a senátních voleb, které přinesly úspěch především hnutí STAN.
  • Jak hodnotí důvody ztrát vládního hnutí ANO i opoziční ODS.
  • A co říká na šance lidovců na znovuoživení po výrazném vítězství jejich předsedy Jana Grolicha v senátních volbách.
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