Do komunálních voleb šli s velkými plány i čeští miliardáři. Pardubický Petr Dědek chtěl mít vliv na výstavbu své obří hokejové haly, developerská skupina Penta Marka Dospivy zase měla své zájmy ve Špindlerově Mlýně a podnikání Marcela Sourala se stalo volebním tématem v Rokytnici nad Jizerou. Jenže voliči do těchto plánů výrazně promluvili.

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  • Kdo investoval do nového hnutí.
  • Jak ve volbách dopadly záměry investičních skupin.
  • Jak to vidí politolog.
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