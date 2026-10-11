Do komunálních voleb šli s velkými plány i čeští miliardáři. Pardubický Petr Dědek chtěl mít vliv na výstavbu své obří hokejové haly, developerská skupina Penta Marka Dospivy zase měla své zájmy ve Špindlerově Mlýně a podnikání Marcela Sourala se stalo volebním tématem v Rokytnici nad Jizerou. Jenže voliči do těchto plánů výrazně promluvili.
Co se dočtete dál
- Kdo investoval do nového hnutí.
- Jak ve volbách dopadly záměry investičních skupin.
- Jak to vidí politolog.
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