Evropský vztah k Číně se mění. Ještě před několika lety se diskutovalo hlavně o tom, jak snížit závislost na čínských dodávkách čipů, baterií nebo vzácných kovů. Dnes má Evropa téměř opačný problém: na její trh proudí stále více čínského zboží a evropské firmy mu v řadě odvětví obtížně konkurují. Obchodní deficit EU s Čínou loni dosáhl téměř 360 miliard eur, tedy zhruba jedné miliardy eur denně. Ve druhém čtvrtletí letošního roku byl schodek dokonce nejvyšší od roku 2022.
Nejviditelnější je situace u automobilů. Čínské značky rychle zvyšují prodeje v Evropě a dokážou nabídnout elektromobily za ceny, kterým evropské automobilky jen obtížně konkurují. Podobný tlak je ale patrný také u strojů, chemických výrobků, kovů nebo textilu. Evropská komise tvrdí, že část problému vzniká kvůli vysokým čínským subvencím a nadbytečným výrobním kapacitám. Čína naopak evropská opatření označuje za protekcionismus.
Evropa stojí před nepříjemnou volbou. Levné čínské výrobky jsou výhodné pro spotřebitele a firmy, které je používají jako vstupy. Zároveň ale mohou vytlačovat evropskou výrobu, pokud čínští producenti těží z podmínek, které evropské firmy nemají. Odpovědí proto mohou být cla, minimální dovozní ceny nebo jiná ochranná opatření. Ani ta však nejsou zadarmo. Zvyšují ceny, oslabují konkurenci a mohou vyvolat čínská odvetná opatření. Francie a Německo proto nyní prosazují také rychlejší evropský mechanismus, který by umožnil reagovat na nekalou konkurenci dříve než dosud.
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Pro Česko je tento spor zvlášť důležitý. Naše ekonomika stojí výrazně na průmyslu a automobilovém sektoru a přes německé výrobce je silně zapojena do evropských dodavatelských řetězců. Ochrana evropského trhu tedy může českým firmám pomoci. Dlouhodobě ale samotná cla konkurenceschopnost nezajistí. Čínská konkurence je také připomínkou, že Evropa potřebuje levnější energie, méně administrativy, více investic a rychlejší zavádění nových technologií. Obchodní bariéry mohou evropským firmám koupit čas. Rozhodující bude, zda jej dokážou využít.
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