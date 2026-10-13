Bylo to příliš krásné, než abychom tomu aspoň na vteřinu nechtěli věřit – a sdílet to s ostatními. O víkendu se začala šířit zpráva, že po ukrajinských úderech na tři datová centra ruské společnosti Yandex dramaticky klesla aktivita ruských botů šířících dezinformace a nenávist v různých sférách západních sociálních sítí.
Rusko ale nepotřebuje boty, když cílová skupina, kterou chce ovlivnit, je líná myslet.
Co se dočtete dál
- Jaká informace má vyvolat podezření, že jde o dezinformaci.
- Jaké pochybnosti jsou kolem úderů na ruská datová centra.
- Co Evropané čekají, že za ně Ukrajinci udělají.
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