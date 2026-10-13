Bylo to příliš krásné, než abychom tomu aspoň na vteřinu nechtěli věřit – a sdílet to s ostatními. O víkendu se začala šířit zpráva, že po ukrajinských úderech na tři datová centra ruské společnosti Yandex dramaticky klesla aktivita ruských botů šířících dezinformace a nenávist v různých sférách západních sociálních sítí.

Rusko ale nepotřebuje boty, když cílová skupina, kterou chce ovlivnit, je líná myslet.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaká informace má vyvolat podezření, že jde o dezinformaci.
  • Jaké pochybnosti jsou kolem úderů na ruská datová centra.
  • Co Evropané čekají, že za ně Ukrajinci udělají.
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.