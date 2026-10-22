Málokterá větší firma dnes funguje jako jedna samostatná společnost. Mateřské a dceřiné společnosti si mezi sebou účtují služby, materiál, licence nebo financování. Právě převodní ceny patří dlouhodobě mezi oblasti, kterým finanční správa věnuje velkou pozornost. V roce 2023 přinesly kontroly převodních cen dodatečné příjmy přes 700 milionů korun, o rok dříve dokonce přes jednu miliardu.
Do budoucna přitom nejde jen o to, aby kontrol přibývalo. Finanční správa stále více pracuje s daty, analytickými nástroji, mezinárodní výměnou informací i zkušenostmi z předchozích kontrol. Díky tomu dokáže lépe cílit na skutečně rizikové případy a posuzovat transakce uvnitř skupin komplexněji.
Co se dočtete dál
- Jak finanční správa využívá data a mezinárodní výměnu informací při cílení kontrol?
- Jak snížit riziko mezinárodního dvojího zdanění?
- Jak by mohla vypadat povinná dokumentace převodních cen?
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