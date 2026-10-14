Nábytkářský řetězec Ikea mění regionální vedení. V České republice, Maďarsku a na Slovensku firmu povede od 15. listopadu Eva Malá Beluská. Vystřídá Eriku Intiso, která byla v čele regionální organizace švédského řetězce od loňského září. Společnost o tom ve středu informovala v tiskové zprávě. Ikea je největším nábytkářským řetězcem v Česku.
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Malá Beluská ve firmě pracuje od roku 2004, nastoupila jako business developer, tedy jako odbornice na vyhledávání nových obchodních příležitostí. Následně vystřídala několik vedoucích pozic. V nové roli se má zaměřit především na to, aby sortiment Ikey zůstal cenově dostupný a snadno dosažitelný. Zároveň bude pokračovat v začleňování udržitelnosti do všech částí fungování firmy, uvedli zástupci společnosti. Dosavadní šéfka Intiso přechází do společnosti Ingka Group, která je největším provozovatelem obchodů Ikea.
Přehled dosavadních generálních ředitelů Ikea pro Českou republiku (případně v rámci regionu Česko, Slovensko a Maďarsko):
• Erika Intiso (září 2025 – listopad 2026)
• David McCabe (září 2021 – září 2025)
• Mounia El Hilali (září 2018 – srpen 2021)
• Marek Feltl (červenec 2012 – srpen 2018)
• Andrew North (cca 2007 – červen 2012)
• David Parkinson (cca 2002–2007)
• První šéfové české pobočky (1991–2002): V prvním desetiletí po vstupu Ikey na československý a český trh (zřízení obchodního domu v Praze na Budějovické v roce 1991 a otevření Zličína v roce 1996) stála v čele mezinárodní exekutiva vyslaná švédskou centrálou (např. manažeři zakládající pobočku v ČSFR/ČR).
Řetězec Ikea v tuzemsku provozuje čtyři obchodní domy, dva v Praze a po jednom v Brně a v Ostravě. Obrat řetězce v Česku za finanční rok od 1. září 2024 do loňského 31. srpna podle zástupců společnosti meziročně vzrostl o 3,1 procenta na 13 miliard korun. Čistý zisk podle uzávěrky ve sbírce listin Ikea meziročně snížila o 36 procent na 748 milionů korun.
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V České republice Ikea podle svého webu zaměstnává asi 3000 lidí, na Slovensku 580. V Maďarsku zaměstnává zhruba 1650 lidí, napsal v květnu tamní ekonomický server Világgazdaság. Celosvětově má zhruba 250 tisíc pracovníků.
Svoji, dnes už zrušenou, první prodejnu v Československu Ikea otevřela 5. září 1991, a to v Domě bytové kultury v Praze 4. O pět let později otevřela obchodní dům na pražském Zličíně. V roce 1998 následoval obchod v Brně, v roce 2001 v Ostravě a o tři roky později druhý pražský obchodní dům na Černém Mostě.
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