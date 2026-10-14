Žádné jiné vyjednávání o vedení radnice momentálně nezasahuje do celostátní politiky tak jako sestavování nové vlády na té ostravské. Vše odstartoval nečekaně dobrý výsledek koalice Spolu (13 mandátů), která si ale v moravskoslezské metropoli říká SrdcOVA, a Starostů (12 mandátů). Výsledek je tak dobrý, že by bylo možné vládnout i bez hnutí ANO. Ne ve dvoukoalici, ale se třetím partnerem Ostravak, který je k tomu svolný. Dohromady získali v 55členném zastupitelstvu 32 mandátů.
Jenže to se prozatím neděje, naopak Starostové se nyní kloní k variantě s ANO, které volby se ziskem 18 mandátů vyhrálo. Do jednání se vložily stranické špičky a ODS tlačí na předsedu Starostů Víta Rakušana, ať svým lidem v Ostravě domluví. Proč je výsledek v Ostravě tak důležitý a co stojí v pozadí celé nervozity?
Co se dočtete dál
- Co způsobilo ohlášení koalice ANO a Starostů v Ostravě.
- O co všechno hraje ostravská ODS.
- Zda vyhrál v Ostravě Rakušan, nebo starostové s malým „s“.
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