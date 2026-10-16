Vypadalo to jako splněný sen každého investora ze Silicon Valley. Desítky milionů převážně mladých uživatelů trávily v aplikaci Character.AI v průměru dvě hodiny denně a část z nich za to i platila. Možnost vytvářet si vlastní virtuální společníky a vést s nimi nekonečné rozhovory byla neodolatelná, ale finančně neudržitelná.
Společnost Character Technologies, provozovatel služby Character.AI, tento týden požádala u soudu v americkém Delaware o ochranu před věřiteli a míří k řízenému rozprodeji majetku. Za raketovým růstem i varovným koncem firmy stojí virtuální sex a americký puritánský přístup k erotice.
Co se dočtete dál
- Proč se z jedné z nejpopulárnějších AI služeb stal odstrašující obchodní případ.
- Jaké reálné účty za výpočetní výkon odhalily odtajněné soudní spisy.
- Jak a proč Disney za zlomek ceny přebírá klíčovou technologii i lidi z firmy, které hrozil žalobou.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace