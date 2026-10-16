Vypadalo to jako splněný sen každého investora ze Silicon Valley. Desítky milionů převážně mladých uživatelů trávily v aplikaci Character.AI v průměru dvě hodiny denně a část z nich za to i platila. Možnost vytvářet si vlastní virtuální společníky a vést s nimi nekonečné rozhovory byla neodolatelná, ale finančně neudržitelná.

Společnost Character Technologies, provozovatel služby Character.AI, tento týden požádala u soudu v americkém Delaware o ochranu před věřiteli a míří k řízenému rozprodeji majetku. Za raketovým růstem i varovným koncem firmy stojí virtuální sex a americký puritánský přístup k erotice.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč se z jedné z nejpopulárnějších AI služeb stal odstrašující obchodní případ.
  • Jaké reálné účty za výpočetní výkon odhalily odtajněné soudní spisy.
  • Jak a proč Disney za zlomek ceny přebírá klíčovou technologii i lidi z firmy, které hrozil žalobou.
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.