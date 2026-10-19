Andrej Babiš označil výsledek senátních voleb, ve kterých ANO nezískalo ani jeden mandát, za katastrofu. To naznačuje jistou míru realismu a sebereflexe. Vše ostatní, co z premiéra padá, se už bohužel se skutečnou sebereflexí nepotkává.

V povolebním projevu ohlásil Andrej Babiš restart svého hnutí. Jak bude vypadat, neřekl, ale je jasné, že jeho trestající ruka sáhne do regionů. Právě tam spatřuje příčiny ostudné porážky. Lidé v buňkách ANO se prý jen vezou, nemakají, spoléhají na značku. A proto prohrávají. Je na tom jistě něco pravdy. Jenže právě jenom něco. Babiš si zjevně nechce připustit, že tenhle stav nevzniká sám od sebe, ale má příčinu. A že tou příčinou je on sám.

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Co se dočtete dál

  • Jak přesně Andrej Babiš plánuje restart hnutí ANO?
  • Jaké kroky chce premiér učinit v regionech a koho hodlá trestat?
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