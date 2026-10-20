Rostoucí výnosy státních dluhopisů po celém světě jsou nejen komplikací pro udržitelnost vládních dluhů, ale především odrazem všeobecného zdražování peněz. To může mít řadu příčin.
Mohlo by nás napadnout, že trhy začínají méně věřit ve schopnost vlád dluhy splácet, a naceňují tak vyšší rizikové prémie. To je jistě někde významný faktor – politicky nestabilní Francie by mohla vyprávět –, ale v jiných zemích to tak horce nevypadá: například rozdíl mezi výnosem českého a německého desetiletého dluhopisu nevykazuje několik let žádný trend a současných 1,8 procentního bodu jsme viděli i v předcovidovém roce 2019. Buď trhy penalizují českou i německou vládu stejně, nebo nejde o zásadní faktor růstu výnosů.
Dalším často zmiňovaným vysvětlením jsou obavy z inflace. Zde nelze než souhlasit, ovšem s výhradou, že inflační očekávání zůstávají vesměs ukotvena a inflační tlaky tak vstupují do očekávání vyšších reálných sazeb centrálních bank, jež budou muset inflaci krotit (to vidíme přinejmenším v datech z USA, kdy „reálný“ výnos inflačně zajištěných dluhopisů TIPS roste ruku v ruce s nominálním výnosem Treasury).
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Za zásadní však považuji, že svět vstoupil do období strukturálně vyšší reálné ceny peněz. Poptávka po kapitálu prudce roste. Masivní zbrojení, energetická transformace a investiční boom spojený s umělou inteligencí vyžadují obrovské množství zdrojů. Pokud globální investiční poptávka převyšuje nabídku úspor, musí růst i jejich cena, tedy reálný úrok.
Drahé peníze představují výzvu nejen pro vlády, ale i pro akciové trhy. Vyšší reálné sazby snižují současnou hodnotu budoucích zisků a zdražují financování investic. To může zasáhnout především investičně náročná odvětví s relativně vzdáleným horizontem generování zisků, což je typické pro AI firmy, které z velké části stály za akciovou horečkou v posledních letech.
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