Výnosy amerických dluhopisů letos prudce rostou. Desetiletý vzrostl od ledna zhruba o jeden procentní bod, dvouletý dokonce o 1,3 bodu. Tím vyvstává otázka, co za takto masivním posunem stojí.
Hlavní vysvětlení je poměrně nudné. Trh čeká, že americká centrální banka nastaví přísnější měnovou politiku. Ta by navíc měla vydržet přísná relativně dlouho. V kontextu toho, že počátkem roku se čekalo snižování sazeb a rozvolňování měnových podmínek, je to naprostá otočka. Za touto otočkou stojí inflace, kterou rozpálil ropný šok kolem války v Íránu. Sazby Fedu se nejvíc promítají do krátkých (například dvouletých) dluhopisů, ale roste celá výnosová křivka (tedy znázornění vztahu mezi výnosem dluhopisu a jeho dobou splatnosti). Je to klasický pohyb finančního trhu v reakci na změnu náhledu na měnovou politiku – celá výnosová křivka jde výše, ale krátký konec nejrychleji a v důsledku toho se tak křivka lehce zplošťuje.
Aktuální měnověpolitické sazby už působí méně na delší úrokové sazby, jako jsou třeba výnosy desetiletých a delších státních dluhopisů. To jsou tržní sazby, od kterých se odvíjejí například sazby hypoték. Zvyšování sazeb ze strany Fedu tak sice může tyto dlouhé výnosy zvyšovat, ale zhruba polovinu růstu výnosu desetiletého dluhopisu tvoří něco jiného. A tím je příplatek za čas a nejistotu. Investoři tento příplatek chtějí za to, že státu půjčují na dlouho a nevědí, co se za tu dobu stane. A tento příplatek se za poslední rok zhruba zdvojnásobil. Roli v tom hraje rostoucí zadlužení vlád, deglobalizace i obecně vyšší míra geopolitické nejistoty. I přes toto zdvojnásobení nicméně zůstává výnosová křivka celkově plošší.
Všechny oči míří na akcie. Nejen americká centrální banka však ukazuje, že zajímavější příběh může být jinde
Doposud tedy platí, že rostou všechny tržní sazby (nehledě na dobu splatnosti), ale kratší rostou rychleji než delší. A to je vlastně dobrá zpráva, trh se chová standardně v reakci na měnovou politiku. Pokud by výnosy rostly dál a dlouhé začaly růst rychleji než krátké, znamenalo by to, že trh čím dál více nevěří státním závazkům a hledí do budoucna se stále větší nejistotou.
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