Všechny oči směřují na akciové a komoditní trhy. S&P 500 je na vrcholu. Akcie technologických firem vystřelily (nebo spadly). Média jsou fascinována cenou ropy. Horská dráha se vším všudy.

Když se podíváme na všechny nejistoty, které ve světě nyní jsou, ať už jde o geopolitickou nestabilitu okolo Hormuzského průlivu, hegemonickou válku Číny a USA nebo neudržitelné financování vlád, nabízí se otázka: jak je možné, že akciové trhy tančí až do rána, jako kdyby žádné zítra nebylo?

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč rostou výnosy 10letých a 30letých dluhopisů vyspělých ekonomik?
  • Jak rostoucí výnosy ovlivní náklady financování vlád?
  • Jak souboj o nabídku dluhopisů mezi vládami a velkými firmami mění trh?
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.