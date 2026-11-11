Když přijde výplata, je jedno, jestli se burze zrovna daří. Rentiér takový luxus nemá. Pokud žije z prodeje investic a akcie spadnou, musí jich na stejné výdaje prodat víc. Jedna možnost, jak dosáhnout stabilnějších příjmů, je nakoupit dluhopisy s různou splatností a poskládat z nich takzvaný dluhopisový žebřík. Spočítali jsme, jak by to šlo provést s českými státními dluhopisy, pokud si chce rentiér zajistit rentu odpovídající například 100 tisícům korun měsíčně.

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