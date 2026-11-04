Na jaře to vypadalo jako jasné rozhodnutí. Půjčit peníze státu, zajistit si výnos a několik let se o úspory nestarat. Jenže uplynulo pár měsíců a u lidí, kteří si koupili pětiletý fixní Dluhopis Republiky, se začíná objevovat vtíravá myšlenka, jestli se nechytili tak trochu do pasti. A jistou logiku taková úvaha má.
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- Proč stát dnes za půjčené peníze platí víc a co to znamená pro dřívější kupce jeho dluhopisů. Kde se rozcházejí názory poradců na fixní Dluhopis Republiky a komu jej doporučovali. Podle čeho poznat, zda se vyplatí zůstat, nebo při nejbližší příležitosti přesunout peníze jinam.
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