Na jaře to vypadalo jako jasné rozhodnutí. Půjčit peníze státu, zajistit si výnos a několik let se o úspory nestarat. Jenže uplynulo pár měsíců a u lidí, kteří si koupili pětiletý fixní Dluhopis Republiky, se začíná objevovat vtíravá myšlenka, jestli se nechytili tak trochu do pasti. A jistou logiku taková úvaha má. 

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč stát dnes za půjčené peníze platí víc a co to znamená pro dřívější kupce jeho dluhopisů. Kde se rozcházejí názory poradců na fixní Dluhopis Republiky a komu jej doporučovali. Podle čeho poznat, zda se vyplatí zůstat, nebo při nejbližší příležitosti přesunout peníze jinam.
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.

Chcete dostávat investiční texty do e-mailové schránky?

Přihlaste se pravidelnému odebírání investičního newsletteru Peníze HN, kde naleznete naše původní analýzy, tipy na dobré čtení nebo glosy analytiků.

newsletter Peníze