Je to všude. Brokeři, banky či investiční společnosti lákají, abyste své peníze poslali právě k nim. Začněte investovat, nechte peníze pracovat a vybudujte si bohatství. Vedle toho přicházejí další návody. Naučte se něco nového, řekněte si o vyšší plat, rozjeďte podnikání. Celé to evokuje, že s trochou disciplíny by mohl zbohatnout každý.
Tak proč se to tolika lidem nedaří? Opravdu málo spoří, špatně investují a nejsou dost odvážní? Nebo v těch návodech chybí něco, co se do reklamy nehodí? Podívejme se na čísla.
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