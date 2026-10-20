Mimořádně vyostřená atmosféra zavládla v posledních dnech na vrchlabské správě Krkonošského národního parku. Dále se zhoršuje napjatý vztah mezi zaměstnanci a Motoristy dosazeným novým ředitelem parku Petrem Moravcem. Poslední kapkou byl únik návrhu nové organizační struktury, ve které Moravec chystá zásadní změny, včetně například rušení některých muzeí. Návrh nové struktury, který se po správě šíří, získaly také HN.

Moravce, který na konci září pobouřil odbornou veřejnost i ředitele dalších tří tuzemských národních parků založením „stínové“ asociace parků, už někteří zaměstnanci kritizují otevřeně. Část starostů krkonošských obcí ho navíc v úterý vyzvala k rezignaci.

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Co se dočtete dál

  • Napjatý vztah mezi zaměstnanci a Motoristy dosazeným novým ředitelem Krkonošského národního parku Petrem Moravcem se zhoršuje. Poslední kapkou byl únik návrhu nové organizační struktury.
  • Co v ní Moravec chystá?
  • A kdo ho vyzývá k odstoupení?
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