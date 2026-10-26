V Česku existuje pouze několik firem, jež umí globálně obchodovat s komoditami. Jednou z nich je skupina ResInvest, kterou před dvěma lety založil Tomáš Novotný s ambicí vybudovat středně velkého světového hráče. Novotný předtím téměř 20 let dělal podobný byznys pro EPH Daniela Křetínského. ResInvest se zaměřuje hlavně na uhlí a biomasu, které dodává předním evropským energetikám i do vlastních uhelných zdrojů v Polsku, Německu a Nizozemsku.
Podle Novotného vychází při emisní povolence kolem 85 eur oproti plynu výrazně levněji právě biomasa a uhlí. „Poptávka po biomase je už teď vyšší než reálná nabídka na trhu. Projevuje se to na ceně, která třeba v Polsku meziročně vzrostla až o 60 procent,“ říká v rozhovoru pro HN Tomáš Novotný, generální ředitel skupiny ResInvest.
Když jsem vás žádal o rozhovor, stálo uhlí na evropském indexu ARA pod 100 dolarů za tunu. Aktuálně je přes 140 dolarů. Proč je cena tak vysoko? Je tím hlavním důvodem Hormuz?
Jediným ne, ale hlavním ano. Je v tom geopolitická přirážka. Dále Asie, která místo plynu více využívá uhlí. Evropu také už nějakou dobu ovlivňuje to, že v důsledku ukrajinské krize z trhu zmizelo ruské uhlí. To bylo pro cenotvorbu v Evropě dříve důležité. Kromě Turecka není už v Evropě nikdo, kdo ruské uhlí odebírá. Rusko sice musí prodávat se slevou, ale jeho uhlí v evropské bilanci chybí.
Kolik uhlí Rusové vyváželi?
Co se dočtete dál
- Jak ResInvest vidí obchod s uhlím při současných cenách.
- Jak se bude vyvíjet obchodování s biomasou.
- S jakými problémy se potýkají investice do plynu a jak ResInvest tento byznys vidí.
- Jakou logiku mají investice ResInvestu mimo Evropu.
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