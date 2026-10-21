Ve všem elektronickém, na co se kolem sebe podíváte, jsou tištěné plošné spoje. V pračce, mikrovlnce, mobilním telefonu, klíčích od auta, LED žárovce, fénu na vlasy, dětské chůvičce… dokonce i v glukometru či elektronických cigaretách. Mají nenahraditelnou funkci: drží všechny mikročipy, svítící diody, kondenzátory a konektory v zařízení pohromadě a zajišťují jejich elektrické propojení.

Drtivá většina tištěných plošných spojů pochází z Číny či Tchaj-wanu, což s sebou pro evropské výrobce nese řadu rizik: od výpadků v logistice přes certifikace až po krádeže know-how. Při výrobě prototypů vadí i dlouhé dodací lhůty: pokud se při vývoji zjistí chyba v návrhu desky, zaslání opravené verze z Číny trvá obvykle až dva týdny.

Evropa se i proto snaží v posledních letech vrátit hi-tech výrobu zpět z jihovýchodní Asie. V Česku do toho zapadá také příběh dalšího nadějného hardwarového start-upu. Pražský CircuitNinja se specializuje na ultrarychlou a levnější výrobu desek plošných spojů (takzvané PCB desky, printed circuit board).

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