Již po jednadvacáté byli ve Středočeském kraji vyhlášeni vítězové soutěže Volkswagen Firma roku a Moneta Živnostník roku, kterou spolupořádají Hospodářské noviny. Mezi podniky uspěla společnost KM Robotics ze Strančic, která vyvíjí a vyrábí speciální zdicí roboty. V kategorii živnostníků bral první místo výrobce saun Dušan Souček. Vítězové postupují do celostátního kola, jež se v rámci galavečera uskuteční 10. prosince na pražském Žofíně.
KM Robotics patří mezi několik málo firem na světě, které vyvíjejí a vyrábí speciálního zdicího robota s názvem WLTR. Ten pracovníkům stavební firmy dokáže přímo na staveništi pomoci se stavěním cihlových zdí. Robot je přibližně 80 centimetrů široký a něco přes dva metry vysoký. Je tedy navržen tak, aby se vešel do vnitřních prostor budov, dokázal projít dveřmi a stavěl vnitřní příčky i obvodové zdi přímo uvnitř železobetonových skeletů budov. Využívá navíc speciálně vyvinuté a patentované „robot-ready“ cihly Porotherm se zářezy pro přesný úchop.
Podle zástupců firmy vyzdí až 23 metrů čtverečních za hodinu, výška zdí může dosáhnout až pěti metrů. Výhodou robota je, že může pracovat nepřetržitě. Obsluhuje jej pouze operátor, který na displeji zadává parametry zdi, robot si pak sám vše vyměří a poté pracuje samostatně (ukázka zde). I proto dlouhodobě šetří náklady, jelikož dokáže nahradit práci pěti až šesti dělníků. Pořizovací cena stroje se vším sortimentem nyní dosahuje asi 800 tisíc eur (v přepočtu bezmála 19,5 milionu korun). Firma jich doposud vyrobila 22 kusů, roční tržby se vloni pohybovaly okolo 44 milionů korun, z toho čistý zisk činil něco přes osm milionů.
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Společnost roboty prodala kromě Česka také na trhy na Slovensku, v Maďarsku, Polsku či Anglii. Prorazit chce ale i na silné západní evropské trhy v Itálii či Francii a pak také na Balkán.
„Několik let jsem stavěl prototyp robota sám v garáži a financoval to ze své stavební firmy. Zlom přišel v roce 2018. Tehdy u nás Český rozhlas natáčel reportáž o budově, se kterou jsem vyhrál cenu za architekturu, zmínil jsem se v rozhovoru o robotovi. V rádiu to náhodou slyšel generální ředitel tuzemské pobočky Wienerbergeru, osobně za mnou přijel a řekl: Pojď, dáme to dohromady,“ vzpomíná na začátky Štěpán Kočí, spolumajitel a spoluzakladatel KM Robotics.
Od té doby Wienerberger do vývoje softwaru i hardwaru investoval stovky milionů korun, které se v posledních letech začínají vyplácet. Rakouský podnik, který je největším výrobcem cihel na světě, hodlá v KM Robotics na podzim převzít 49procentní podíl, dosud vlastní asi jedno procento.
Středočeský kraj
Volkswagen Firma roku 2026:
1. KM Robotics s. r. o. – vývoj a výroba stavebních a průmyslových robotů (Strančice)
2. SigutLabs s. r. o. – zakázková výroba a řešení chemických problémů (Kralupy nad Vltavou)
3. Ebas spol. s r. o. – zpracování kovů, sériová kovovýroba, lisování, svařování kovů (Benešov)
Moneta Živnostník roku 2026:
1. Dušan Souček – výroba venkovních saun (Bzová)
2. Michal Kadaník – výroba šperků z drahých kovů (Tetín)
3. Lucie Beranová – komunikační desková hra (Mnichovo Hradiště)
Moneta Živnostník roku Srdcař 2026:
Michal Kadaník – výroba šperků z drahých kovů (Tetín)
Ekonomicky nejúspěšnější firma roku 2026:
Babypoint s.r.o. – velkoobchodní distribuce autosedaček, kočárků a dalšího dětského sortimentu (Milín)
Kočí nyní ve firmě drží zhruba 70procentní podíl. Bezmála 30 procent má pak spolumajitel, spoluzakladatel a nejbližší Kočího spolupracovník Jakub Maršík. Ten se stará zejména o vývoj softwaru a IT provoz. Podnik má pouze devět zaměstnanců a podle Kočího by nemohl zvládat takový objem práce bez využití nejmodernějších AI aplikací. „Používáme mix těch nejběžnějších a nejvýkonnějších pro komerční užití, od Clauda přes Copilota, ChatGPT i Gemini,“ říká s tím, že za předplatná firma zaplatí ročně stovky tisíc korun.
Kočí s Maršíkem v nejbližších dnech odcestují do Itálie a následně do Francie, aby zde jednali s dalšími investory o jejich vstupu do KM Robotics.
Na druhém místě mezi firmami skončila kralupská SigutLabs, která se zabývá zakázkovou výrobou složitých organických molekul a smluvním chemickým výzkumem pro farmaceutické či biotechnologické společnosti. Na třetím pak benešovská společnost Ebas, která zpracovává kovy a věnuje se sériové kovovýrobě, lisování a svařování. Ekonomicky nejúspěšnější firmou se stal Babypoint z Milína zabývající se velkoobchodní distribucí autosedaček, kočárků a dalšího dětského sortimentu.
Sauny v Česku letí
Moneta Živnostníkem roku se stal Dušan Souček. Ten ve středočeské obci Bzová nacházející se v těsné blízkosti hradů Točník a Žebrák provozuje truhlářskou dílnu, kde s dalšími třemi spolupracovníky vyrábí venkovní sauny. Provozuje také specializovaný e-shop Saunero.
S nápadem výroby saun si začal pohrávat zhruba před čtyřmi roky, kdy ještě pracoval v oboru internetového marketingu. „Tím jsem se živil zhruba patnáct let a během období této vesměs kancelářské práce jsem si hodně oblíbil saunování. Byl to pro mě ideální relax. Když jsem pak navštívil několik wellness zařízení, kde byly soukromé sauny pro jednotlivce, řekl jsem si, že toto bych jednou možná chtěl dělat,“ vzpomíná na úplné kořeny svého současného podnikání.
Sám pochází z truhlářské rodiny, kde se tomuto řemeslu věnovali jeho dědeček i tatínek. Práci se dřevem se naučil právě od svého otce, byť sám studoval trochu jiný – ale spřízněný – obor, konkrétně navrhování interiérů a dřevěných konstrukcí na vyšší odborné škole. V práci svého otce, který bohužel v nedávné době podlehl těžké nemoci, ale i tak pokračuje. Výrobu svých saun totiž provozuje v jeho bývalé dílně. „Dnes se věnuji už spíše obchodu a nějakému strategickému směřování firmy a přímo na výrobu mám spolupracovníky. Ale sem tam jim v dílně pomáhám,“ říká.
Rozjezd firmy nebyl úplně jednoduchý, svou první saunu Souček vyrobil a sestavil ke konci roku 2024, na první objednávku ale čekal zhruba čtyři měsíce do února dalšího roku. Od té doby se ale se svými kolegy prakticky nezastavil a svým klientům jich dodal už bezmála sedm desítek.
O sauny v Česku je podle něj velký zájem. Nejvíce dodává jednotlivcům na pozemky s rodinnými domy a zahradou. V jednotkách případů jde i o venkovní sauny pro různá rekreační zařízení, jako jsou hotely nebo wellness centra. Do budoucna by pak rád zkompletoval dodavatelský řetězec pro zákazníky tím, že by výrobu rozšířil o ochlazovací vany, které si nyní lidé musí pořizovat od externích firem.
Na druhém místě v kategorii Živnostník roku skončil Michal Kadaník z Tetína, který se zabývá výrobou originálních šperků z drahých kovů. Kadaník se stal současně i vítězem ve speciální kategorii Moneta Živnostník roku Srdcař. Třetí se umístila Lucie Beranová z Mnichova Hradiště, lektorka a autorka komunikační deskové hry pro rodiče, kteří mají potíže navázat kontakt se svými dospívajícími dětmi.
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