Stovky lidí, kteří nedávno přišli na pražské letiště Točná, většinou viděli stíhačku Supermarine Spitfire ve vzduchu poprvé v životě. Hřmot motoru Rolls-Royce Merlin, výkruty nad letištěm i přistání na travnaté ploše se těm, kdo při chladném odpoledni na Točnou dorazili, musely líbit. Zvlášť když měli možnost vidět Spitfire v tandemu s druhým legendárním strojem spojeným s bitvou o Británii: stíhačkou Hawker Hurricane.

Z více než 20 tisíc kusů Supermarine Spitfire vyrobených za 2. světové války (hlavně v továrně firmy Vickers-Armstrongs u Birminghamu) jich po celém světě létá ještě zhruba padesát. Letounů Hawker Hurricane, které v roce 1940 nesly hlavní tíhu bojů proti německé Luftwaffe, je v letuschopném stavu ještě méně, zhruba 15. Důvodem je, že oproti Spitfiru neměly celokovovou konstrukci.

Čísla zachovaných funkčních strojů ukazují, o jak výjimečnou věc jde. Stroje ze sbírky majitele Seznamu Ivo Lukačoviče se navíc obvykle veřejných akcí neúčastní a vidět jsou spíše po místech spojených s československými piloty RAF.

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  • Jaká je historie Lukačovičova letadla Spitfire.
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