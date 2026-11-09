V bezprostředním sousedství hlavního vlakového nádraží v Praze začala výstavba nové administrativní budovy. Převážnou většinu prostor v ní obsadí Raiffeisenbank, která do srdce metropole přemístí svou centrálu z pankrácké City Tower.

Banka podle zjištění HN jednala s developerem Penta Real Estate o stěhování do budovy s názvem Churchill III, nejméně od začátku roku 2025.

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Co se dočtete dál

  • Na kolik vyjde investice do nové kancelářské dominanty Churchill III.
  • Kolik developer Penta připravuje v Praze kanceláří.
  • Na kolik vyjde pronájem kanceláře na nejlepší pražské adrese.
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