Kde vidí svou firmu za deset let? Na tradiční budovatelskou otázku Martin Ondáš, zakladatel konzultační a technologické společnosti BizMachine, nemá nachystanou vzletnou odpověď. Jako programátor se zkušenostmi z ohniska technologického světa v Palo Alto ví, že byznys je dnes v takovém víru změn, že jen málokdo dokáže dohlédnout, jak bude vypadat za dva roky, natož za deset. „Technologie se sice mění, ale to, na čem firma skutečně stojí, jsou pevné vztahy v týmu, vztahy se zákazníky a schopnost lidí neustále se učit nové věci,“ říká rodák z Košic a korporátní světoběžník, který pracoval v různých částech světa pro známé firmy SAP a McKinsey.
Když se člověk podívá na váš životopis, je to jako příběh Forresta Gumpa. Cesta z Košic do Německa, USA, centrály SAP, k přednáškám v NASA a do vedení McKinsey. Jak se to všechno seběhlo?
Co se dočtete dál
- Jaký je profesní příběh Martina Ondáše.
- Jak na tom je jeho firma BizMachine.
- Co s ní dělá nástup AI.
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