Průběžné zdražování pražských novostaveb pokračovalo i ve třetím čtvrtletí letošního roku. Svědčí o tom nové statistiky Develop Index poradenské společnosti Deloitte, které mají HN exkluzivně k dispozici. Zřejmě nejzajímavějším údajem je pokles počtu bytů v průběžné nabídce mezikvartálně o více než 16 procent. Meziročně byl propad dokonce více než čtvrtinový. Celkový počet nových bytů v nabídce tak na konci třetího čtvrtletí činil necelých pět tisíc jednotek.
Právě nedostatečná nabídka je dlouhodobě důvodem prudkého zdražování nemovitostí v Česku. V hlavním městě – kde je obrovská poptávka – pak toto platí speciálně. Další růst cen nových bytů nejspíš nezpomalí ani dražší hypotéky, protože v tomto segmentu nejsou kupující na vyšší úrokové sazby tak citliví.
Co se dočtete dál
- Kolik činí průměrné ceny za metr čtvereční ve vybraných částech Prahy.
- Kde cena přesahuje už 400 tisíc korun v průměru a čím je to způsobeno.
- O kolik podraží letos ceny nových bytů v Praze.
- Jaký bude vývoj v dalších letech a co jej nejvíce ovlivní.
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