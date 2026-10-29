Průběžné zdražování pražských novostaveb pokračovalo i ve třetím čtvrtletí letošního roku. Svědčí o tom nové statistiky Develop Index poradenské společnosti Deloitte, které mají HN exkluzivně k dispozici. Zřejmě nejzajímavějším údajem je pokles počtu bytů v průběžné nabídce mezikvartálně o více než 16 procent. Meziročně byl propad dokonce více než čtvrtinový. Celkový počet nových bytů v nabídce tak na konci třetího čtvrtletí činil necelých pět tisíc jednotek.

Právě nedostatečná nabídka je dlouhodobě důvodem prudkého zdražování nemovitostí v Česku. V hlavním městě – kde je obrovská poptávka – pak toto platí speciálně. Další růst cen nových bytů nejspíš nezpomalí ani dražší hypotéky, protože v tomto segmentu nejsou kupující na vyšší úrokové sazby tak citliví.

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Co se dočtete dál

  • Kolik činí průměrné ceny za metr čtvereční ve vybraných částech Prahy.
  • Kde cena přesahuje už 400 tisíc korun v průměru a čím je to způsobeno.
  • O kolik podraží letos ceny nových bytů v Praze.
  • Jaký bude vývoj v dalších letech a co jej nejvíce ovlivní.
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