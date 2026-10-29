Z německé cementárny v Geseke mělo každoročně putovat až 700 tisíc tun oxidu uhličitého vlakem až k Severnímu moři, kde by tento skleníkový plyn skončil hluboko pod mořským dnem. Místo toho ale německý výrobce stavebních materiálů Heidelberg Materials svůj projekt GeZero za více než půl miliardy eur pozastavil. Nepomohl ani příslib evropské dotace ve výši 191 milionů eur. Problémy německého koncernu se přitom nepříjemně dotýkají i Česka. V cementárně Mokrá u Brna totiž připravuje podobné zařízení, které má zachytávat ještě více oxidu uhličitého. Tento projekt ale zatím marně hledá veřejné financování, bez něhož se podle firmy neobejde.
Co se dočtete dál
- Proč Heidelberg pozastavil projekt za půl miliardy eur, přestože měl přislíbenou štědrou evropskou dotaci.
- Podobný projekt chystá koncern i na Moravě, pro HN popsal jeho současný stav.
- Oxid uhličitý má na Moravě končit tři kilometry pod zemí, co rozhodne o uskutečnění tohoto plánu.
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