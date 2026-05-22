Česká republika má reálnou šanci splnit svůj první emisní cíl už během dvou let. Podle dat Eurostatu se díky dlouhodobé restrukturalizaci ekonomiky, investicím do energetiky a úsporám podařilo do roku 2024 snížit emise ekvivalentu CO₂ oproti výchozí hodnotě o polovinu. Do cíle tak zbývá už jen pět procentních bodů. Těch lze dosáhnout buď pokračujícím poklesem emisí o zhruba 1,6 procenta ročně, nebo plánovaným odstavením necelých dvou uhelných zdrojů v příštím roce.
Navzdory často málo „zelené rétorice“ je Česko oficiálně osmou nejrychleji dekarbonizující se zemí EU. To kontrastuje se státy, které dekarbonizaci politicky prosazují mnohem hlasitěji, ale jejich vlastní výsledky tomu neodpovídají. Rakousko i Finsko měly podle statistik za rok 2024 dokonce vyšší emise než v roce 1990. Zajímavý je i příklad Španělska, jehož zástupkyně v Evropské komisi aktivně prosazuje zelenou agendu. Země sama přitom ustrnula v polovině cesty k dekarbonizaci a zároveň plánuje odstavovat bezemisní jaderné elektrárny, které mají nahradit zdroje emisní.
Český příklad dobře ukazuje, jak zásadní roli sehrála hluboká restrukturalizace ekonomiky na začátku 90. let. Ještě před vstupem do EU jsme měli emisní pokles naplněný téměř z poloviny. Zanikající průmyslové podniky tehdy nahrazovaly nové, což se dnes v západní Evropě už neděje. Proto tam dekarbonizace často znamená i deindustrializaci – typicky v Německu, užívajícím si dlouhodobého „nerůstu“.
Největší skoky v poklesu emisí však v celé EU přicházejí v době hospodářských krizí nebo drahých energií. Ty mají sice vysoké ekonomické náklady, ale z hlediska emisí jsou „efektivní“. Nic dosud nesrazilo emise tolik jako finanční krize, covid nebo válka na Ukrajině a s ní spojené vysoké ceny energií.
Cíl pro rok 2030 má tedy Česko v podstatě splněný, to nejtěžší však teprve přijde. Další kroky se už nebudou týkat jen energetiky, ale také dopravy a domácností. Pokud ale po roce 2030 nedojde k přehodnocení dalších cílů, nemusí ani současné tempo stačit k tomu, aby EU dosáhla své bezuhlíkové vize – či spíše chiméry.
