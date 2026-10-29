Jeden z vládních slibů v oblasti zemědělství míří k ledu. Předkupní právo na půdu, které mělo farmářům usnadnit nákup pozemků, na kterých hospodaří, s největší pravděpodobností nevznikne. Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) od něj po měsících jednání s farmáři ustupuje. Neznamená to ale, že by se vláda vzdala plánů na zásadní změny trhu se zemědělskou půdou. Naopak. Šebestyán pro HN popsal další opatření, která mohou výrazně změnit pravidla pro její vlastníky, zemědělce i obchodníky s pozemky.

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Co se dočtete dál

  • Proč vláda ustupuje od předkupního práva na půdu, které sama slíbila.
  • Jakou novou povinnost budou mít majitelé pozemků při jejich prodeji.
  • Koho zasáhne chystaná daň a proč chce ministr omezit krátkodobé pachty.
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