Pražské vědecké instituce se obávají, že po ořezání peněz na vědu a výzkum ve státním rozpočtu přichází další špatná zpráva. Tentokrát z Bruselu. Unie chce zpřísnit pravidla financování z evropských fondů pro pražské vědecké ústavy. Univerzity či pracoviště Akademie věd dnes platí jen zlomky celkových nákladů na vědecké projekty. Nyní jim hrozí, že budou muset ze svých peněz uhradit většinu nákladů.

Z Prahy se totiž stává stále bohatší region, a tak by takzvané kofinancování mohlo vzrůst na více než polovinu. Nyní to jsou většinou řádově procenta, maximálně nižší desítky procent, výjimkou ale nejsou ani plně hrazené projekty. Nově by to znamenalo, že na některé dotace ústavy sice formálně dosáhnou, ale ve skutečnosti si je nebudou moci dovolit. Akademici namítají, že i když sídlí v Praze, jde o národní instituce, které mají vliv na konkurenceschopnost celé země. Apelují proto na vládu i Evropskou komisi, aby současnou situaci vědeckých institucí nezhoršovaly. 

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Co se dočtete dál

  • Jak se má změnit financování pražských vědeckých ústavů.
  • Proč chce Brusel zpřísnit dotace.
  • Jaké to bude mít důsledky pro Akademii věd.
  • Co na to říká ministerstvo průmyslu.
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