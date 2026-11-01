Před začátkem zimních měsíců, kdy se zvyšuje kvůli topení spotřeba zemního plynu, je naplněnost zásobníků v EU na 75 procentech. Klíčové Německo má ale zásobníky naplněné jen lehce nad 60 procenty, tedy hluboko pod dohodnutým limitem EU. Podle něj měly být zásobníky k začátku listopadu naplněné nejméně z 80 procent.

„Celostátní úroveň naplněnosti zásobníků teď činí 61,5 procenta,“ uvedl německý svaz provozovatelů zásobníků plynu (INES). Nízká úroveň zásob plynu podle svazu vyvolává obavy z nedostatku plynu v zimních měsících. Šéf svazu Sebastian Heinermann prohlásil, že plnění zásobníků pro budoucí zimy bude potřeba zajistit pomocí závaznějších dohod, a vyzval k zakotvení konkrétních opatření v zákoně.

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Co se dočtete dál

  • Proč má Německo tak nízké naplnění zásobníků a považuje to za problém.
  • Jaké jsou plynové nabídky Ruska.
  • Jaká je naplněnost zásobníků v Česku.
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