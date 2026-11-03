Technologické akcie napojené na AI za sebou nemají dobrý měsíc. Výprodej navíc pokračoval i první listopadové pondělí. Index Nasdaq 100 od posledního maxima ztratil už více než deset procent a propadl se do teritoria korekce. To se letos stalo už dvakrát, ale po dosažení dna následoval rychlý obrat.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč je Nasdaq 100 letos potřetí v korekci.
  • Co má na pokles indexu největší vliv.
  • Může přijít další propad, nebo rychlý obrat?
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.