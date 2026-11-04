Dosavadní šéf demokratické menšiny ve Sněmovně reprezentantů se s největší pravděpodobností stane jako první černoch v historii předsedou dolní komory. Z této pozice bude nejviditelnější protiváhou prezidenta Donalda Trumpa, který už slibuje vetovat všechny zákony, co od nové legislativy přijdou.

„Vítězství pro Ameriku!“ napsal demokratický kongresman Hakeem Jeffries ve statusu na síti X, když bylo zřejmé, že přes USA přejel triumfální válec opozice. Byl tak výrazně stručnější než ve svém rekordně dlouhém projevu z loňského července, kterým se po osm hodin a 44 minut neúspěšně snažil zablokovat schválení Trumpova hlavního daňového a rozpočtového zákona.

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