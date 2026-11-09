Čeští politici velmi často kritizují Evropskou unii s tím, že své členské země zatěžuje naprosto přehnanou byrokracií. Nová studie ale na konkrétních příkladech ukazuje, že zbytečná regulace je často vymyšlená zde a EU nic takového nepožaduje. A že řada zemí unie má mnohem benevolentnější pravidla než Česko.
Typickým příkladem jsou živnosti. Česko jejich výkon mnohdy svazuje předpisy, které jinde neexistují. Přitom jsou to právě čeští politici, kteří EU často kritizují za to, že je podle nich málo tržní. Ale o nedůvěře v trh ve skutečnosti vypovídají spíše domácí česká pravidla. Je to patrné například z rozdílné regulace kadeřnictví v Česku a v Nizozemsku. Český provozovatel musí plnit předpisy, které ho ročně mohou stát řádově až nízké stovky tisíc korun. V Nizozemsku, stejně jako v řadě dalších zemí, přitom tyto náklady neexistují.
„Kvalita poskytovaných služeb a zachování standardů profese se prosazují v rámci trhu,“ charakterizuje nizozemskou praxi Kryštof Kruliš z Asociace pro mezinárodní otázky. Ten ve své studii porovnal regulaci vybraných živností v Česku se situací v Nizozemsku, Dánsku a Irsku.
Co se dočtete dál
- Jak konkrétně Česko zbytečnou regulací odrazuje lidi od podnikání.
- O kolik víc peněz to české podnikatele stojí v porovnání se zahraničím.
- V čem je naopak Česko benevolentnější než řada jiných zemí Evropy.
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