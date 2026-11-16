Když vláda na konci srpna po dlouhých přípravách představila startupový zákon, nechyběl u toho premiér Andrej Babiš, ministr průmyslu Karel Havlíček ani ministryně financí Alena Schillerová. Začínajícím podnikatelům slibovali, že k nim díky daňovým pobídkám zamíří více kapitálu od domácích investorů.
„Máme tu skvělé šikovné mladé lidi, strašně často se stává, že mají nějaký nápad, ale protože tu nemají dobré podmínky, tak firmu raději rozjedou jinde. My jsme řekli, že to změníme, Česko nesmí vyvážet nápady, talenty a budoucí firmy,“ uvedl tehdy Babiš.
Po pár měsících to však už tak růžově nevypadá. Klíčový zákon pro startupovou komunitu prošel připomínkami, kde se k němu řada ministerstev a dalších organizací vyjádřila dost kriticky. Celkem se k němu sešlo zhruba 500 připomínek. Aktivní bylo zejména ministerstvo financí, které požaduje zákon upravit a jeho start alespoň o půl roku posunout.
Co se dočtete dál
- Proč chce ministerstvo financí zákon posunout.
- Kdo další k zákonu poslal připomínky.
- V čem má startupový zákon podnikatelům pomoci.
- Jak hodnotí zástupci start-upů průtahy schvalování důležitého zákona.
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