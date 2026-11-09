Michal Pěchouček má na stole v zasedací místnosti zvláštní zařízení. Je to inkoustový displej s wi-fi připojením TRMNL, který ukazuje jeho rektorské období v čele ČVUT: uběhlo 277 dní, 1183 zbývá. „Připomíná mi to, že čas běží a že čtyři roky utečou jako voda,“ říká Pěchouček, který je v čele nejstarší technické vysoké školy v Evropě od letošního února.
Odborník na umělou inteligenci a byznysmen, který úspěšně prodal vlastní start-up a pracoval ve vysokých patrech společností Cisco a Avast, se do změn v ČVUT pustil razantně. Zatímco v akademické obci historicky panovala obava z přílišného vlivu komerčního sektoru na školu, on v roli rektora volí opačný kurz.
Co se dočtete dál
- Jak má vypadat nová akademická startupová líheň.
- Co o ní říká a co plánuje rektor Pěchouček.
- Jak vypadá jeho mnichovská inspirace.
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