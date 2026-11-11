Když se stále dokola mluví o heřmanické haldě v Ostravě, veřejná debata se často zúží na fotografie cihel, betonu a příměsí v takzvané oddělovací vzdušné stěně, která brání šíření podzemního hoření ke skládce nebezpečného chemického odpadu ostravských koksoven. Ty mají dokazovat, že se na místo sanace navážel odpad.
Spor o něj ale otevírá mnohem širší otázku. Jak v Česku rozlišujeme recyklovaný stavební materiál od odpadu? A kdo o tom má právo rozhodnout?
Co se dočtete dál
- Kdo rozhoduje, kdy je recyklovaný stavební materiál považován za odpad?
- Jaké kontroly proběhly na oddělovací stěně a co konkrétně prokázaly?
- Jaké technické normy a prováděcí předpisy definují použitelnost recyklátu?
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