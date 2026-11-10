Dušan Šenkypl, CEO společnosti Groupon, nedávno předskakoval na akci FT Future of AI Summit zakladateli Microsoftu Billu Gatesovi. Šenkypl v Londýně vyprávěl o tom, jak je AI revoluční technologie a že je kvůli tomu nutné předělat veškerou administrativu i procesy. Právě o to se v Grouponu snaží a investoři na tyto plány reagovali pozitivně. Poslední výsledky nicméně ukazují, že budou muset mít s transformací americké firmy větší trpělivost.
Co se dočtete dál
- Co se děje s Grouponem, proč se akcie propadají.
- Co ukazují výsledky společnosti a jak se do nich propisuje AI transformace.
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