Nezaměstnanost v České republice plíživě roste. Podle posledních dat se drží kolem pěti procent, bez práce je přes 370 tisíc lidí, oproti tomu volných míst je lehce přes 106 tisíc. Jak dlouhodobě ukazují data, pro získání práce v Česku je velký problém, když je člověk ve věku, kdy by měl podle „expertů“ na sociálních sítích vyhledat první pomoc plastického chirurga – tedy cca nad 45 let.
Problém ovšem také je, když je člověk mladý, protože jej stále častěji nahradí umělá inteligence. Samostatnou potíží pak je, když je člověk žena. Protože je buď moc mladá a může mít děti, nebo je středně stará a děti má (což se také nehodí), nebo je moc stará a tak nějak se předpokládá, že se bude starat o ještě staršího manžela a o úplně staré rodiče.
Co se dočtete dál
- Jak se vyvíjí struktura nezaměstnanosti v ČR?
- Kde jsou největší problémy?
- Jaká nebezpečí hrozí do budoucna?
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