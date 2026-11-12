Na pokyn premiéra Andreje Babiše ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zrušil závazné výživové standardy pro školní jídelny. Pravidla, která určovala, kolik ovoce, zeleniny, ale třeba také masa mají děti mít, se tímto zrušila. Resort tento krok vysvětlil tím, že chce umožnit školním jídelnám zohlednit jejich konkrétní podmínky. V překladu to znamená, že se kuchaři nebudou muset snažit vůbec o nic, protože veškerá pravidla budou jenom doporučeními. V podstatě když ve školní jídelně zalijí instantní prášek horkou vodou a vytvoří „cosi“, bude to naprosto v pořádku. A tak to přece podle strážců starých dobrých pořádků má být.

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  • Jak se změní jídlo ve školních jídelnách.
  • Co brání zdravému stravování.
  • Jak na to jako společnost doplatíme.
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