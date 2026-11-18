Se společností Eko-Kom se díky barevným kontejnerům na tříděný odpad setkal každý. Okolo neziskové akciové společnosti, která zajišťuje sběr, třídění a recyklaci odpadů v Česku a každoročně přerozdělí několik miliard korun, je aktuálně velmi živo. A to především kvůli plánovanému rozšíření současné úzké akcionářské struktury podniku a snížení jeho základního kapitálu.
Eko-Kom má v současnosti deset akcionářů, z nichž každý drží deset procent akcií. Jde o velké potravinářské, nápojářské a obalové společnosti jako Coca-Cola, Unilever, pod který patří značky Hellmann’s či Knorr, Opavia nebo Mattoni prostřednictvím společnosti KMV BEV.
Tyto podniky se aktuálně ostře vymezují proti návrhu předsedkyně sněmovního výboru pro životní prostředí Bereniky Peštové (ANO), který by mimo jiné firmu otevřel dalším akcionářům. Po středečním jednání na půdě Poslanecké sněmovny je ale ve hře kompromisní varianta, která by do akcionářské struktury podniku nezasahovala.
Co se dočtete dál
- S jakým návrhem přišli zástupci Eko-Komu.
- Jak si kompromis představuje poslankyně Peštová.
- Proč nakonec stejně může být akcionářská struktura firmy rozšířena.
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