Na první pohled je to pozoruhodné zhodnocení investice. Akcie, která původně měla hodnotu deset tisíc korun, se dostala na 2,5 milionu. Nešlo však o běžný růst ceny akcie na trhu. Změna byla důsledkem navýšení základního kapitálu neziskové akciové společnosti Eko-Kom. Využity při tom byly rezervy vytvořené z poplatků tisíců klientů. Uvedená akciovka totiž v Česku provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu. Jednoduše je známá díky barevným kontejnerům na tříděný odpad.
Právě zmíněná účetní operace z roku 2012 se nyní stala jedním z nejvýbušnějších bodů sporu o budoucnost společnosti. Upravit ji má novela zákona o obalech, kterou na pracovním kulatém stole v Poslanecké sněmovně představila Berenika Peštová (ANO). Spor komplikuje plánované rozšíření současné úzké akcionářské struktury společnosti.
Novela má totiž mimo jiné umožnit podstatně širší zastoupení firem, které celý systém financují, a současně upravit český model tak, aby byl lépe obhajitelný z pohledu evropského práva. Návrh počítá také s tím, že činnost autorizované obalové společnosti bude výslovně označena za službu obecného hospodářského zájmu, zpřísní se pravidla střetu zájmů a Eko-Kom bude muset být nezávislý na odpadových firmách.
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