Vymyká se nám umělá inteligence z rukou? Máme se bát?
I. P.: Více se bojím lidí než AI. Úplně se vytratilo kritické myšlení – umělá inteligence však žije z dat, která my jí odevzdáváme.
M. S.: Jsem technooptimista a myslím si, že umělé inteligence se bát nemusíme. Stejně jako nikdo neříká, že nebudeme jezdit autem, protože auta jsou nebezpečná. Jako lidstvo jsme si našli cestu, jak s nimi fungovat. Auta mají brzdy a bezpečnostní pásy, lidé musí projít autoškolou a dodržovat pravidla silničního provozu. U AI to funguje stejně. Bezpečnost a různé pojistky se řeší už nyní a jsou nedílnou součástí vývoje této technologie.
Co konkrétně jsou ty brzdy a záchranné pásy u AI?
I. P.: Zásadní je zaměřit se na regulaci a na etické stránky AI. Velký problém je, že v tom budeme vždy pozadu, na druhou stranu to můžeme přeregulovat tak, že se zbavíme pozitiv tohoto nástroje. Když už jsme u analogie s auty, tak by se mělo i u AI určit, kdo je odpovědný za její nehody a škody, které způsobí. Umělá inteligence má schopnost deep learning, tedy učí se sama. Jakmile ji naprogramujete, odehrávají se v ní postupy, které nemáme vůbec pod kontrolou. Spustíte něco, co si žije vlastním životem a dělá věci, které jí člověk nezadal. Tyto případy se již nyní objevují a myslím si, že to je velký problém. Zásah ze strany člověka, který tohle omezí, musí přijít včas. Je třeba, aby firmy, které AI vyvíjejí, získaly alespoň částečnou kontrolu nad tím, co se děje. Když někdo zadá umělé inteligenci v Číně nebo v Rusku: Hackni jaderné elektrárny v Evropě, v tu chvíli se z AI stává nástroj zločinu a nátlaku.
M. S.: Evropský AI Act nastavuje pravidla hry, která podle mě dávají smysl. Náš prezident Brad Smith to přirovnává k mléku: v obchodě je patnáct druhů, ale všechny jsou nezávadné díky hygienickým normám. V Microsoftu chceme být partnerem orgánů EU i jednotlivých států při hledání rovnováhy mezi tím, kolik regulovat a kde už regulace škodí.
Takže kde konkrétně je třeba AI zbrzdit, aby byla bezpečná?
M. S.: Když se vrátím k autům, je to stejná otázka, jako jestli bychom neměli přibrzdit formule, protože jezdí příliš rychle. Ve formulích našli řešení – prostě dělají co nejlepší brzdy a co nejlepší systémy řízení, které umožní jet rychle, ale s tím, že to máme pod kontrolou. Jedeme rychle, ale bezpečně. V Microsoftu je proces zabezpečení AI protkaný celým cyklem vývoje technologie, nejde jen o nějakou certifikaci na konci. Pracuje na tom celá řada týmů lidí od psychologů, technologů, odborníků na sociologii a tak dále. Provádějí se zkušební procesy, které se snaží AI nabourat, narušit a ošetřit její krajní stavy tak, aby na konci byla technologie pod kontrolou. Tedy není to jedno červené tlačítko zabezpečení, ale celý soubor opatření, legislativních, technologických, například i ladění modelů tak, aby nebyly schopny reagovat na některé příkazy. Nechceme, aby byly zneužity třeba pro výrobu zbraní, či naopak chceme, aby byly spravedlivé, nestranné a nikoho neznevýhodňovaly. Microsoft se odpovědné AI věnuje od samého začátku. V roce 2016 byl mezi zakladateli mezinárodní iniciativy Partnership on AI a máme také vlastní organizaci pro odpovědnou AI s vlastním vedením. Celosvětově se této otázce u nás věnují stovky odborníků.
Ve vaší nové knize Digilidi vysvětlujete, jak používat AI a nevypnout u toho hlavu. Jak to tedy udělat, abychom kvůli AI nehloupli?
I. P.: AI je nástroj a je dobré občas testovat, co dovede a co ne. Já třeba jazykovému modelu zadal, aby napsal esej jako Hašek, jako Čapek, jako Havel. Byly to paskvily. Je dobré občas zabrousit do oblastí, které nestojí na běžných radách a na datech, a uvidíte, že s tím má AI problémy. Na výsledky se díváte s jistou skepsí a to vás udržuje v kritickém myšlení.
M. S.: Microsoft vydává Work Trend Index. Z letošního průzkumu vyplývá, že 86 procent lidí bere výstup AI jako odrazový můstek, ne jako hotovou odpověď, a výsledky si dál ověřují. AI berou jako rychlý nástroj, jak získat podklady, připravit si materiály pro další rozhodování. Je optimistické, že přestože adopce AI probíhá masivně, pořád si lidé zachovávají aspekt kritického myšlení. Jsem přesvědčen, že si všechno sedne, práce s umělou inteligencí se standardizuje a ukotví. Teď jsme v horké fázi, kdy ta technologie dokáže neuvěřitelné věci. Ovšem euforie, že AI za nás všechno udělá, po čase opadne a my stále budeme chtít kvalitu i vyžadovat důvěryhodný obsah. Kyvadlo optimismu se bude vracet zpátky a my si řekneme: Super, AI nám pomůže vytvořit lepší prezentaci, pomůže nám s přípravou, ale nebudeme automaticky přijímat AI výstupy jako nejvyšší kvalitu.
I. P.: Já v tom takový optimista nejsem. Eskymáci se uměli orientovat podle slunce a sněhu. Dnes, když nám vypadne GPS, jsme v koncích, jdeme totiž slepě podle navigace. Mozek se musí aktivně zaměstnávat a já se bojím lidské lenosti. Může nastat stav, že si lidé již nedají tu práci s ověřováním a kritickým náhledem, spolehneme se jen na výsledky od AI a zbavíme mozek dalšího typu činnosti. Když nepoužíváte určitý sval, tak atrofuje, a s mozkem je to stejné.
A co tedy dělat, aby nám mozek neatrofoval?
I. P.: Zapojovat jej. A to nejen luštěním sudoku, ale sledováním dění, vyjadřováním se, rozhodováním se. Nebudeme se umělé inteligence ptát, co máme nakoupit a co máme udělat.
Říká se, že AI nám usnadní práci, ale zatímco dříve jsme vyřídili deset e‑mailů a tři pracovní úkoly denně, dnes s podporou AI toho stihneme mnohem víc. Není to tedy spíše tak, že umělá inteligence nám tu práci zrychluje, a tím pádem zvyšuje pracovní tlak?
I. P.: Když už se pouštíme do digitalizace, je třeba si nejprve udělat pořádek. Snížit počet zákonů, počet agend a tak dále. Pak teprve přirozeně vyplyne, že využívání AI bude komfortní. Ale od toho jsme v této zemi zatím dost daleko.
M. S.: To spíš ukazuje, že potenciál AI ještě nevyužíváme naplno. Dobře použitá AI vás nenutí odpovědět na více e‑mailů, ale mít jich v danou chvíli méně a ušetřený čas využít na činnost s vyšší přidanou hodnotou. Je to úkol i nás, technologických firem, kontinuálně lidi vzdělávat v tom, aby dokázali technologie využívat efektivně. I proto jsme v Microsoftu vytvořili například AI National Skilling Plan, v němž vzděláváme úředníky ve státní správě, střední a malé firmy i znevýhodněné skupiny obyvatel. Snažíme se jim předat know‑how, jak s AI pracovat odpovědně.
Jak učit s AI děti?
M. S.: Dnešní teenageři jsou již zcela digitální, takže bych i u nich kladl důraz na to, naučit je pracovat s umělou inteligencí bezpečně. Ukázat jim, jak nenaletět na deepfake, jak pracovat s AI eticky, ve smyslu, že je to dobrý nástroj, ale není od toho, aby za ně psala školní eseje či domácí úkoly. Moje dcera má třeba ve škole etický kodex použití AI. Tato škola je pokroková, protože říká: Umělá inteligence není něco špatného či zakázaného, můžete ji používat, ale má to svá pravidla hry. A to je podle mě ta správná cesta, společně s dávkováním užití umělé inteligence přiměřeně věku.
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I. P.: Co se týče vzdělávání ve školách, jako největší problém nyní vidím výchovu příštích učitelů. Když se podíváte na pedagogické fakulty, tam zabředli do úplně jiného světa a žáci středních, ale i základních škol před nimi mají ohromný náskok. Učitelé k používání AI nejsou na vysoké škole vedeni, takže nejsou připraveni na to, co je čeká, až vejdou do třídy.
Často se mluví i tom, že AI vezme lidem práci, například klasickým programátorům. Český softwarový Mews kvůli AI ruší 15 procent pozic, formují se tam odbory. Co na to říkáte?
M. S.: Například v USA dnes podle dat Federálního rezervního systému pracuje víc softwarových vývojářů než před rokem, a to i přes nástup AI. Já to vidím spíš tak, že vyšší produktivita zlevní software a tím vzroste poptávka. Ano, nebude potřeba programátorů ve smyslu dělníků, kteří kladou cihly na sebe, ale naopak bude potřeba stále více architektů, kteří budou schopni přenášet byznysové požadavky do technologií.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Umělá inteligence.
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