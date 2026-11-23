Řada firem nejprve vybírá technologie a teprve poté jim přizpůsobuje strategii. Úspěch měří finančním přínosem, a tak se záhy soustředí na okamžité úspory. Výchozím bodem by ale měly být potřeby byznysu: kde firma přichází o peníze, čas či příležitosti a jakou přidanou hodnotu mají přinášet zaměstnanci. Právě tam může být AI podle Jana Kudláka, experta na technologické inovace a ředitele pro strategické poradenství ve společnosti Deloitte, nejužitečnější.
Než začínat s velkou transformací je podle něj lepší cestou malý pilotní projekt. Firma otestuje konkrétní scénáře, změří jejich dopady a osvědčené řešení pak postupně rozšíří do dalších částí organizace. Aby se její přínos projevil, je nutné zapojit zaměstnance, školit je a průběžně s nimi komunikovat. Už od začátku je také třeba nastavit bezpečnost, práci s daty a pravidla řízení a odpovědnosti.
Umělá inteligence je jako formule: jezděme s ní rychle, ale dejme jí dobré brzdy
Také podle Patrika Horného, CEO společnosti Stratox, ne každý musí spěchat s velkým AI projektem. Důležité je ale vědět, kam chce firma svůj byznys posunout, a připravovat si technologickou i organizační svobodu tam dojít. Na trhu podle něj převládá opatrnost, experimentování a snaha přidávat AI k existujícím procesům. „Často jde o automatizaci činností, kterou jsme dokázali realizovat už před generativní AI, například pomocí RPA. Technologie se zásadně změnila, způsob uvažování o jejím využití zatím mnohem méně,“ je přesvědčený.
Umělá inteligence nabízí příležitosti pro malé i velké firmy. Kompletní informace a sjednocená data, se kterými AI pracuje, mohou přinést i zajímavou konkurenční výhodu. Zájem o digitální suverenitu proto roste. Výjimkou není ani používání AI u start‑upů, které dokážou nové technologie zavádět výrazně rychleji. Podle průzkumu z března letošního roku, který společnost Deloitte realizovala spolu s Českou asociací umělé inteligence, používá autonomní AI agenty v produkčním prostředí 16 procent českých firem a dalších 28 procent je testuje nebo pilotuje. Průzkum tedy potvrzuje, že AI se v českých firmách už začala postupně přesouvat do každodenního provozu. Na trhu je také vidět přecházení od nahodilého zavádění AI nástrojů k systematickému přístupu a začleňování AI do celkové strategie. „Na přínos AI je třeba pohlížet z několika úhlů. První je byznysový dopad, tedy jestli se reálně zlepšují tržby, konverze nebo retence. Druhý je produktivita, tedy úspora času, zrychlení procesů nebo snížení chybovosti, kde bývá efekt často vidět nejrychleji. A třetí je pak pohled na pracovníky: jestli AI ve firmě skutečně používají, zda jim dává smysl a ulehčuje jim práci. Ideálně by jim měla uvolňovat ruce od rutiny a dávat více prostoru na smysluplnější a kreativnější činnosti,“ zdůrazňuje Jan Kudlák.
AI potřebuje informační pořádek
Karel Šimánek, spoluzakladatel a CEO BigHub, pozoruje, že implementaci AI do každodenního provozu nejvíce ztěžuje neochota pustit se u sebe do úklidu. Předpoklad, že AI vyřeší všechno, není daleko od reality, ale umělá inteligence se neumí orientovat v informačním nepořádku. „Aby byl proces řešitelný pomocí AI, musí být spolehlivý, a aby byl spolehlivý, potřebuje korektní informace. Zákazníci ale často hledají řešení v dalším nástroji místo toho, aby si u sebe udělali pořádek,“ říká Karel Šimánek.
Patrik Horný, CEO společnosti Stratox, která pomáhá bankám, výrobním a logistickým společnostem řídit rozvoj a modernizaci jejich IT, vidí dva hlavní důvody toho, proč většina AI pokusů nakonec selže. Jeden je v přístupu vedení firem, druhý ve schopnostech jejich IT. Také on upozorňuje na to, že firmy často vnímají AI jako další technologii, kterou je potřeba přidat do existujících procesů. Z AI se tím stává jakýsi přílepek využívající jen zlomek jejího potenciálu. „Druhou překážkou je stav podnikového IT. Řada firem má dodnes problém zvládnout standardizaci, automatizaci a architektonické principy, které přinesl už cloud. AI přitom vyžaduje další investice do technologického podhoubí, integrace, dat, bezpečnosti a nových kompetencí,“ vysvětluje Patrik Horný.
Varuje také před zaváděním AI jen tam, kde je to nejjednodušší. „Největší potenciál AI vidím tam, kde může skutečně změnit ekonomiku podnikání. A to často nejsou oblasti, o kterých se dnes v souvislosti s AI nejvíce mluví,“ říká.
Ve firmách se nejsnadněji automatizují činnosti pracující s digitálními informacemi, s jasným zadáním a kontrolovatelným výsledkem. Typicky zpracování dokumentů, administrativa, zákaznická podpora, vyhodnocování informací nebo některé činnosti ve vývoji softwaru. „To, co se automatizuje nejsnadněji, ale nemusí mít největší ekonomický význam. Automatizovat faktury nebo reporty jsme uměli už před současnou generací AI,“ říká Patrik Horný. „Mnohem zajímavější je schopnost AI propojovat a vykonávat celé navazující činnosti. Například ve vývoji softwaru už nejde jen o generování kódu. AI může podporovat celý proces od požadavků přes architekturu a implementaci až po testování a provoz. To otevírá prostor pro úplně jinou organizaci práce,“ doplňuje.
AI odhalí pojistný podvod, který člověk nepostřehne
Dnes už podle Karla Šimánka, spoluzakladatele a CEO BigHub, nikdo neřeší, jestli má AI budoucnost, ale jak ji využít co nejlépe. „To, že AI umí nahradit manuální kroky uvnitř stávajících procesů, jsme si už ověřili mnohokrát. Současná výzva je jinde: postavit procesy od začátku tak, aby je vykonávali agenti a člověk je řídil jako jejich manažer – a pomáhal jim ve chvílích, kdy si nebudou vědět rady,“ říká.
Na trhu je podle něj zároveň vidět, že AI probudila odvětví, která se datům dřív věnovala jen okrajově. Posun je podle Šimánka vidět například ve výrobě, která v digitalizaci dlouho zaostávala. V ní dnes AI pomáhá s plánováním výroby, kontrolou kvality nebo s tím, aby se know‑how zkušených mistrů neztratilo s jejich odchodem do důchodu. Dalším z typických příkladů jsou pojišťovny, pro které se z AI stala zásadní konkurenční výhoda.
Například v Kooperativě využívají AI při řešení pojistných událostí, ale také při underwritingu, procesu, při kterém pojišťovna posuzuje míru rizika a rozhoduje, zda přijme klienta a za jakých podmínek.
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Podle Milana Káni, tiskového mluvčí Kooperativy, AI dokáže identifikovat podvody lidským okem neodhalitelné. U underwriterů zase výrazně zrychluje přípravu pojistných smluv pro klienty z podnikatelské sféry včetně velkých průmyslových podniků. „Upisovatel při složitějším případu pracuje s velkým množstvím informací. Prochází dokumentaci, hledá důležité údaje, kontroluje pojistné podmínky a vyhodnocuje rizika. To všechno zabere poměrně dost času, který by mohl věnovat samotnému odbornému posouzení. A právě tady vidíme velký prostor pro AI. Dokáže dokumenty zpracovat, vytáhnout podstatné informace, upozornit na nesrovnalosti a připravit podklady pro rozhodnutí. Ve výsledku chceme, aby upisovatel trávil méně času administrativou a více času tím, v čem je skutečně odborníkem – tedy posuzováním rizik a hledáním správného pojistného řešení,“ říká Milan Káňa.
Samotný vývoj AI dnes podle něj paradoxně nebývá tou nejtěžší částí. Mnohem složitější je dostat řešení do reálného provozu tak, aby ho lidé skutečně používali a mohli se na něj spolehnout. „První funkční řešení dnes dokážeme připravit v řádu týdnů. Dostat ho ale do běžného provozu je zpravidla otázka měsíců. Nejvíce času často nezabere technologie, ale integrace a změna dosavadních pracovních postupů,“ dodává Káňa, podle kterého největší výzvou už dnes není samotná technologie, ale schopnost firem se jí přizpůsobit. V dalších letech tak nebude rozhodovat, kdo má nejvíce AI nástrojů nebo projektů, ale kdo dokáže AI skutečně využít v každodenním fungování.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Umělá inteligence.
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