Umělá inteligence umí napsat právní stanovisko za minutu. Zní přesvědčivě, má odstavce, paragrafy i rozsudky. Problém je, že některé z nich neexistují. A přesně to se dnes děje ve firmách.
Někdo z týmu vloží do veřejného chatbota smlouvu s klientem, osobní údaje nebo cenovou kalkulaci. Výstup použije a nikdo ho nezkontroluje. Dokud to funguje, nikomu to nevadí. Když se ukáže, že je špatně, odpovídáte vy. Ne ten, kdo zadal prompt, a už vůbec ne OpenAI nebo Anthropic. Od nich dostanete odpověď, ne záruku. Žádnou náhradu škody si od nich nevezmete.
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