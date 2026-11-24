Firemní filantropie se profesionalizuje a stává se běžnou součástí života byznysového prostředí. Místo jednorázových darů jsou filantropické aktivity součástí strategie, stále častěji firmy hledají dlouhodobý společenský dopad, měří výsledky a zapojují zaměstnance.
Firmy už nechtějí pouze posílat peníze na charitu. Zajímají se, jakou konkrétní změnu jejich podpora přinese. Firemní filantropické aktivity u řady velkých českých firem jsou velmi propracované. Volí témata, která jsou blízká jejich hodnotám a podnikání, snaží se jim porozumět, budují dlouhodobá partnerství s odbornými organizacemi a najímají externí poradce.
Podle oslovených odborníků se firemní filantropie začíná v mnohém podobat samotnému byznysu. Také v ní se analyzuje trh, stanovují cíle, vytvářejí strategie a plány a průběžně se vyhodnocují výsledky. V případě potřeby se firmy nebojí danou cestu změnit. „Nezřídka nakonec finanční zisk z podnikání nahrazujete společenským přínosem. A dobrý pocit z filantropie je příjemný bonus. Není ale vždy nutné zakládat hned vlastní organizaci. Stačí si vybrat ty, kterým dlouhodobě věříte, pravidelně je podporovat, a tím je odbřemenit od náročného fundraisingu,“ říká Gabriela Koksová, předsedkyně správní rady Nadace J&T.
Trend strategické filantropie není nový. Podle Kláry Šplíchalové z Fóra dárců začal v Česku nabývat na významu před více než deseti lety a nyní už většina středních a velkých firem koncept ad hoc filantropie dávno opustila a na svých projektech spolupracuje s dalšími odbornými partnery.
„U velkých firem to platí, u středních bych byla opatrnější, protože dárcovství je u nás stále doménou poměrně malé části firem. Tam, kde k tomu posunu došlo, je to dáno tím, že se neziskový sektor velmi profesionalizoval a na řadu věcí dnes najdete odborníky, kteří vám dokážou poradit,“ doplňuje Denisa Hejlová z Centra pro strategickou komunikaci FSV UK. Řada firem převedla své dárcovství do firemních nadací, které mají vlastní správní rady, grantová pravidla a odborné zázemí.
Jak vypadá správně nastavená filantropie
Objem firemního dárcovství roste. Jak ukazuje Mapa dárcovství Fóra dárců, v roce 2026 darovaly firmy 3,91 miliardy korun. Zaměřují se přitom na nejrůznější témata, od duševního zdraví přes kulturu až po rozvoj občanské společnosti a ochranu demokracie.
Správně nastavená filantropická strategie vychází z toho, čím se firma zabývá a jaké má kompetence. Měla by být dlouhodobá, transparentní, s jasně definovanými cíli i transparentně určeným způsobem vyhodnocování. Neměla by se měnit ve chvíli, když zrovna dané téma není mediálně trendy. „Důležité je také zorientovat se v ekosystému daného tématu, zejména kdo se mu už věnuje, kdo ho financuje, jaké projekty jsou v plánu,“ dodává Dagmar Goldmannová z Nadačního fondu Via Clarita.
Důvod filantropie by měl být vždy vysvětlitelný a argumentovatelný tak, aby byl v souladu se zájmy značky. „Dříve jsme se často setkávali s takzvaným narcisismem ředitelů, kteří se rozhodovali například podle toho, jakou nemocí sami trpěli nebo co prožili v rodině. Podle toho volili, zda budou podporovat konkrétní skupiny lidí nebo nějaký specifický typ nemoci,“ říká Denisa Hejlová. U akciové společnosti ale podle ní není rozhodování, které plyne z osobních požadavků vedení, správné. „CEO by si neměl kupovat jenom dobrý pocit pro sebe za peníze akcionářů, ani když jde o bohulibý účel,“ zdůrazňuje Denisa Hejlová.
Na Nadační fond Via Clarita, který rozvíjí filantropické prostředí v Česku a poskytuje odborné poradenství, se v posledních letech obracejí firmy stále častěji. Zadání přichází především od zakladatelů, majitelů a jednatelů, kteří mají vlastní zkušenost s darováním a chtějí ji přenést do firmy. „Dalším impulzem bývá růst objemu podpory. Firma například vyčleňuje určité procento hospodářského výsledku na dobročinnost a s jejím úspěchem roste i částka, kterou rozděluje. Pak potřebuje jasnější pravidla pro výběr partnerů, rozhodování o podpoře a vyhodnocování výsledků,“ říká Goldmannová.
„Z proměny firemního darování a přístupu k filantropii mám radost. Velký nevyužitý potenciál ale vidím v širším zapojení firem do dárcovství. Firemní filantropie má prostor růst jak počtem zapojených firem, tak prostředky, které mohou věnovat na veřejně prospěšné účely,“ míní Goldmannová.
Firmy i filantropie dospěly, říká Tereza Nalezená, ambasadorka Nadace Jablotron
Filantropie zlepšuje reputaci
Od firem se společenská odpovědnost sice očekává, ale fungovat mohou i bez filantropie. Podle průzkumů mají lidé vůči firmám spíš větší očekávání v oblastech ochrany životního prostředí a férového přístupu k zaměstnancům než samotného dárcovství. Platí proto pravidlo, že je lepší žádná než špatná filantropie.
Oslovení odborníci se shodují, že model typu „kdo nic nedělá, nic nezkazí“ je pro firmy výhodnější než se pustit do filantropie nesprávně. „Mezi typické scénáře špatně nastavené strategie patří filantropie, která nesouvisí s byznysem firmy ani s jejími hodnotami. Také rozhodování podle osobních preferencí vedení, krátkodobé jednorázové akce bez vyhodnocení dopadu nebo dárcovství, které má zakrýt problémy v samotném podnikání, případně slouží jako srdceryvná reklama,“ říká Hejlová.
Firemní filantropie by podle ní rozhodně neměla být levnější formou reklamy. Naopak některé firmy ji záměrně vůbec nekomunikují, právě proto, aby to nevypadalo lacině. Komunikování filantropie může navíc v sobě nést i etická rizika, například v podobě morálního hazardu. „Kdyby banky příliš komunikovaly, že některým klientům odpouštějí dluhy, mohlo by to jiné klienty demotivovat ke splácení,“ vysvětluje Hejlová.
Reputačně ale může filantropie společnostem pomoci. Miliony na dobročinné účely zlepší obraz firem podnikajících v eticky sporných oblastech, jako je alkohol nebo sázení. V odborné literatuře se tomu říká pojistný efekt filantropie. Pokud firma dlouhodobě a upřímně podporuje veřejně prospěšné projekty, vytváří si u veřejnosti, zákazníků i regulátorů „morální kapitál“, který ji může chránit ve chvíli, kdy se dostane do problémů.
„Nejde jen o to věnovat peníze na dobrou věc. Důležité je, aby finanční podpora i další aktivity firmy přinášely skutečný užitek a pomáhaly měnit konkrétní oblasti k lepšímu. Cílem tedy není jen darovat určitou částku, ale skutečně pomoci – například rozvíjet výjimečné hudební talenty nebo podporovat děti ze znevýhodněného prostředí,“ vysvětluje Hejlová.
Co filantropie podle jejích slov smazat nedokáže, je škoda, kterou firma způsobuje svým hlavním byznysem. Typickým příkladem je podle ní tabákový průmysl. „Česká republika je smluvní stranou Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku a podle jejích pokynů se společenská odpovědnost tabákových firem považuje za formu sponzoringu, tedy marketingu. U tabáku proto filantropie podle mě reputaci nezlepšuje, ale slouží jako nástroj legitimizace a přístupu k politikům a médiím. Jako velmi problematické proto vnímám, jak tabákové firmy používají CSR (zkratka anglického Corporate Social Responsibility, česky společenská odpovědnost firem) a ocenění, která za něj získávají,“ zdůrazňuje Hejlová.
Zapojují se i zaměstnanci
Změřit dopad filantropických firemních aktivit je složité. Používají se k tomu různé nástroje, od výzkumů veřejného mínění až po výpočet společenské návratnosti investic. Denisa Hejlová ale zdůrazňuje, že měřítkem úspěchu by měla být skutečná změna u problému, který firma řeší, nikoli počet mediálních zmínek.
Mediální zásah může být dvojsečný. „Když příliš komunikujete, že někomu dáváte peníze nebo pomáháte, můžete tím ostatní demotivovat se snažit. Když někdo vidí, že jiný dostal něco zadarmo, nebude si to chtít koupit sám a bude pro něj snazší natáhnout ruku. S filantropií a její komunikací se proto musí zacházet velmi opatrně a vždy zvažovat morální hazard, i u projektů, které nám přijdou naprosto bohulibé,“ radí Hejlová.
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Ve veřejně prospěšných aktivitách firem hrají také čím dál víc roli technologie a zapojení zaměstnanců do dárcovství a dobrovolnictví. Některé firmy dávají zaměstnancům dokonce možnost rozhodovat přímo o části firemního dárcovského rozpočtu. Zaměstnanci navrhují charitativní projekty a ve firmách se o nich hlasuje, nebo dostanou určitou částku, kterou podle vlastního uvážení pošlou na dobročinnost.
U rodinných firem může být filantropie také pojítkem mezi generacemi a jedním z míst, kde se prolínají zkušenosti starší generace s pohledem té mladší. „Filantropie se dnes stává jedním z nástrojů, jak mladší generaci připravit na odpovědnost spojenou s majetkem. Rodinné nadace fungují jako praktická škola hodnot, kde se nástupci učí rozhodovat o projektech, přemýšlet o hlubším dopadu a nést odpovědnost za efektivní správu majetku,“ potvrzuje Gabriela Koksová, předsedkyně správní rady Nadace J&T.
Firemní filantropie je sice stále více strategická, rychlá pomoc konkrétnímu člověku nebo podpora sbírky v ní má ale stále své důležité místo. „Strategický přístup k tomu přidává dlouhodobější perspektivu a firma díky tomu získává odpovědi na otázky: co se díky naší podpoře může změnit, zda pomáháme také řešit příčiny problému a jak poznáme, že postupujeme správným směrem,“ říká Dagmar Goldmannová.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Byznys pomáhá.
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