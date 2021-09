Starostové 183 polských obcí u hranice s Běloruskem byli zaskočeni. Vláda navrhla prezidentovi tento týden vyhlásit v oblasti u hranic výjimečný stav jako způsob obrany proti přílivu uprchlíků. Je to situace, která má zlepšit bezpečnost, ale zároveň i komplikuje život obyvatel příhraničních obcí. Jejich voleným zástupcům to ale jaksi vláda zapomněla oznámit, a ti jsou tudíž znejistěni, co se vlastně bude dít.

Podobně vláda nařídila policii, pohraniční stráži a armádě hlídat skupinu afghánských uprchlíků a bránit, aby jim byla poskytnuta pomoc, na kterou mají podle mezinárodních i polských zákonů právo. Některá polská média už také v jiných případech zdokumentovala protiprávní jednání pohraničníků, kdy třeba odvezli skupinu žadatelů o azyl znovu zpět za hranice do Běloruska.

V situaci, kdy kvůli vládou prosazované soudní reformě je polský justiční systém znejistělý, jsou a budou všechny kroky, které polský stát dělá a bude dělat v citlivých otázkách ochrany východní hranice Evropské unie, pod pečlivým drobnohledem. Podle některých zpráv hrozí některým nemocným členům skupiny uprchlíků, která už přes tři týdny přebývá v otřesných podmínkách u Usnarze Górneho, i smrt, která by asi jediná podle názoru některých polských pozorovatelů mohla změnit dosavadní tvrdý postoj vlády vůči těmto lidem.

