Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

krásné kanceláře s odpočinkovými zónami, stokorunové plně proplácené stravenky, výuka cizích jazyků zdarma či lahodná káva volně k dispozici. Ne, tyhle věci z firmy vynikajícího zaměstnavatele neudělají. Dokonce i astronomický plat ztrácí svůj lesk ve chvíli, když jen plníte zadání bez možnosti ovlivnit věci podle svého.

Co tedy dělá firmu zemí zaslíbenou, do níž chce každý dojít? Je to vlastně jednoduché. Zásadní je, aby byla spravedlivá. Pečovala o lidi, kteří opravdu chtějí pracovat a posunovat věci dopředu, a oceňovala je. Snažila se jim vytvořit co nejlepší podmínky k práci. Umožnila jim, aby dělali věci, u kterých co nejvíce ovlivní, jak budou vypadat, a na které budou moci být pyšní. A dokázala dát lidem šanci ukázat, co v nich je. Jasně, může se stát, že svou práci nezvládnou. Ovšem ta šance se počítá. Heslo „Když ve vás někdo věří, dokážete víc“ není jen líbivá hláška do reklamy, ale skutečnost prověřená na mnoha úspěšných pracovních kariérách.

Vynikající zaměstnavatel ukazuje ale i spravedlnost ve chvíli, kdy se rychle loučí s lidmi, kteří nepracují dobře. Čím déle nechá firma takové lidi, aby se pouze vezli, tím horší atmosféru to vyvolá mezi těmi, kteří své práci chtějí dávat maximum.

V novém magazínu Top zaměstnavatelé jsme se pokusili najít firmy, jež vás přístupem ke svým zaměstnancům mohou inspirovat. Jestliže máte pocit, že právě ta vaše našla návod na to, jak motivovat lidi k nejlepšímu výkonu, a v tomto magazínu ji nenajdete, napište mi na jan.zalusky@economia.cz. Rádi přijdeme na návštěvu příště.

V magazínu se o své zkušenosti s českými firmami podělil také šéf personálněporadenské společnosti Randstad Jacek Kowalak. Dočtete se, jak se v tuzemsku mění kultura řízení lidí a co uchazeči o práci považují u svých potenciálních zaměstnavatelů za největší tahák. Malá ochutnávka: téměř polovina mladých lidí požaduje, aby se firma, v níž hodlají pracovat, chovala zodpovědně vůči svému okolí, přírodě a komunitě.

Hezké čtení!

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Top zaměstnavatelé.