Rodina je pro něho jednou z nejvyšších hodnot. S manželkou vychovali tři děti. Myslí si, že zaměstnavatelé mají do určité míry zodpovědnost za to, aby měli zaměstnanci možnost zakládat dobré rodiny. „Je třeba je v tom podpořit, ať už nabídkou zkrácených úvazků, firemních aktivit s dětmi, nebo dalších vstřícných kroků. Spolupracovníci, kteří doma mají skvělé zázemí, spokojené děti a rodinu, bývají skvělou oporou a pilířem pro budování dobrých vztahů ve firmě,“ je přesvědčen ředitel a spolumajitel čejkovického Sonnentoru Josef Dvořáček.

Jeho firma se podle zkušeností prezidentky Sítě pro rodinu Rút Kolínské řadí k těm, které staví na otevřené, fungující firemní kultuře, kde ředitel zná příběh téměř každého zaměstnance. Právě Síť pro rodinu stojí od roku 2006 za audity, jež firmám říkají, jak jsou k rodinám přátelské neboli zda u nich zaměstnanci najdou prostředí, podmínky a benefity, které jim umožní rozvíjet kariéru a zároveň být dobrými rodiči. Firmám síť uděluje certifikát na tři roky a jejich prorodinný audit slouží jako konkurenční výhoda při hledání zaměstnanců. Sladění pracovního a soukromého života je pro většinu zaměstnanců při hledání práce jednou z nejdůležitějších věcí.

„Pracujeme s firmami na krajské i celorepublikové úrovni. Záleží nám především na příkladech dobré praxe, které pomáhají měnit místní prostředí. Možnosti firemní kultury rovněž ovlivňuje počet zaměstnanců,“ vysvětluje prezidentka, jak audity fungují.

Mezi firmy, jež auditem Sítě pro rodinu prošly, patří například ExxonMobil. Ten má ve své pražské pobočce prorodinnou poradkyni, která má na starosti zhruba 800 rodičů − zaměstnanců firmy. Loni získala certifikát také šumperská TDK Electronics, nabourávající genderové stereotypy v podobě aktivního zapojování žen do technických oblastí na vedoucí a manažerské pozice. „Velké nadnárodní firmy přenášejí své zvyklosti z mateřských zemí a tím pomáhají měnit zaměstnavatelské přístupy,“ uvádí Rút Kolínská.

Covid zatřásl rodinami i firmami

Koronavirová epidemie změnila mnoho zaběhnutých zvyků, plánů, postupů a pravidel. Ovlivnila pracovní prostředí, zejména pro pracující rodiče. Mnohem více se znovu ukázalo, jak důležitou roli v pozici rodičů na pracovním trhu hrají dostupnost, kapacita a kvalita předškolní péče. Na červnové konferenci Matky a otcové vítáni aliance odpovědných firem Byznys pro společnost o tom hovořili zástupci mnoha firem. Shodli se na tom, že jejich zaměstnance, kteří mají rodiny, nejvíce lákají zkrácené úvazky, flexibilita a také firemní školky.

Podle šéfky Lega pro Česko a Slovensko Adriany Jahňákové jsou základem zkrácené úvazky. „Velmi málo maminek má možnost nastoupit z nuly na plný úvazek. My jsme tyto možnosti měli i před covidem, ale o to více jsme za ně nyní byli rádi.“ Firma zavedla také otcovskou dovolenou, a to o dva měsíce delší, než určuje stát.

Nabídka zkrácených úvazků se osvědčila rovněž ve společnosti Thermo Fisher Scientific, kde se dlouhodobě vracelo z rodičovské málo žen. „Začínáme fungovat ve zkrácených úvazcích a maminky se nám začínají vracet na kratší úvazek dříve než za tři roky,“ prozradila Renata Millerová, HR manažerka brněnského výrobce elektronových mikroskopů a spektrometrů.

Další firmy nabídly rodinám větší flexibilitu. Podle Renaty Vetýškové z poradenské společnosti Accenture je to ve firmě běžná praxe. „Stavíme na tom, že flexibilita funguje. Pokud se dopoledne starám o dítě, každý to u nás akceptuje. Věříme lidem, že to, co mají udělat, splní, a nemusí to být vždy jen v pracovní době.“

Součástí nové budovy České spořitelny bude firemní školka. Základem pro ni bylo vytvořit vzdělávací modul pro předškolní vzdělávání, který podporuje princip rovné šance dívek a chlapců. Manažer výstavby nové centrály banky na pražském Smíchově Martin Matras uvedl, že ve školce bude například multisenzorická stěna nebo hvězdná brána, kudy děti proskočí do světa her.

Dvě školky v Praze a od září také jednu v Hradci Králové nabízí rovněž ČSOB, která nedávno zvítězila v ocenění Firma roku: Rovné příležitosti, jež už potřinácté vyhlásila organizace Gender Studies. Ústředním tématem soutěže byl management mateřské a rodičovské a flexibilní formy práce se speciálním zřetelem na srovnání situace před koronavirovou pandemií a během ní.

ČSOB se na péči o zaměstnance s rodinou zaměřuje dlouhodobě. „Máme dvě vlastní školky, příspěvky na školkovné, aktivně komunikujeme s rodiči a nabízíme jim možnosti kratších úvazků. Na rodiče jsme samozřejmě mysleli i v době pandemie. Díky tomu se nám vracejí z rodičovské do práce dříve třikrát častěji, než je průměr trhu,“ uvedla členka představenstva banky Marcela Suchánková.

Program pro rodiče ČSOB nabízí také třeba bezplatné koučování, vzdělávání nebo příspěvek na hlídání dětí pro matky i otce, kteří se při mateřské či rodičovské vracejí na zkrácený úvazek nebo dohodu. Z kafeterie ČSOB mohou rodiče platit i školkovné.

„Spolupracovníci, kteří doma mají skvělé zázemí, spokojené děti a rodinu, bývají skvělou oporou,“ říká spolumajitel Sonnentoru Josef Dvořáček. Foto: Unsplash

Nejen péče o děti, ale také o blízké

Firmy podporují zaměstnance i tím, že jim v době mateřské a rodičovské dovolené dorovnávají platy. Například společnost Vodafone nabízí až 16 týdnů plně placené rodičovské dovolené každému zaměstnanci, jehož partnerce se narodí dítě, nebo pokud spolu dítě adoptují.

„Chceme, aby zaměstnanci v prvních měsících mohli upevnit pouto se svými malými dětmi a nemuseli přitom řešit finance nebo kariéru. Ke všem rodičům se chováme stejně vstřícně,“ říká generální ředitel Vodafone Czech Republic Petr Dvořák. Když se chtějí rodiče vrátit do práce, mají možnost dalších šest měsíců pracovat na částečný úvazek za plnou mzdu. A až dva pracovní týdny placené dovolené dostanou také ti, kteří se potřebují postarat o vážně nemocného člena rodiny.

Top zaměstnavatelé Stáhněte si přílohu v PDF

Skloubení práce a rodiny se už delší dobu netýká jenom péče o děti. „V Česku jsou téměř dva miliony lidí, kteří chodí do práce a přitom ve volném čase pečují o někoho ze svých blízkých,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Z těchto takzvaně neformálně pečujících jsou přitom ze dvou třetin ženy ve věku 35 až 64 let.

Ministerstvo proto společně s platformou Byznys pro společnost vyhlásilo nultý ročník ceny Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím. Smyslem soutěže je ocenit firmy vytvářející co nejlepší podmínky pro zaměstnance, kteří musí skloubit práci s dlouhodobou péčí o své blízké. Oceněné představila 7. září na konferenci Fórum rodinné politiky.

„Flexibilita, možnost home officů a placené volno navíc jsou pro Čechy nejsilnějšími nefinančními benefity. Pandemie covidu-19 umožnila řadě firem tato řešení vyzkoušet v praxi a dala jim do rukou možnost začít s větší flexibilitou aktivně pracovat jako s benefitem,“ upozorňuje na jeden z pozitivních dopadů uplynulého období Jacek Kowalak, generální ředitel společnosti Randstad.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Top zaměstnavatelé.