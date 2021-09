Necelý měsíc před volbami ještě ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) spěchá s dokončením velkých nákupů armádního vybavení. Je přesvědčený, že do konce svého úřadování podepíše dvě smlouvy dohromady za 22 miliard korun. Po měsících jednání má dohodu o nákupu protivzdušného systému z Izraele. Poprvé veřejně potvrzuje cenu zakázky a popisuje speciální výcvik, který od Izraelců získal výměnou za vyšší cenu. Do konce září chce také stvrdit nákup francouzských houfnic Caesar. „Dokud nebude úplně jisté, že české firmy získají 40 procent hodnoty zakázky, a nebudou podepsané smlouvy, které to zaručí, tak nemůžeme podepsat ani základní kontrakt na nákup děl,“ popisuje Metnar v rozhovoru pro HN podmínku, kvůli které se jednání s Francouzi na měsíce zadrhla.

HN: Předvolební kampaň ANO už jede naplno a vy kandidujete jako dvojka v Moravskoslezském kraji. Už jste někde točil zmrzlinu, jako to dělá premiér Babiš?

Zmrzlinu jsem ještě netočil, ale malinovku už jsem zvládl. Začátkem září jsme měli akci ve Vítkově u Opavy. A nějaké občerstvení jsme tam nabízeli.

HN: Nejste člověk, který by se vyžíval ve veřejném vystupování. Někteří místní straníci vás proto na kandidátce nechtěli. Nevadí vám kontaktní kampaň a šaškování před lidmi?

Víte, můžeme se tomu smát. Ale beru to tak, že to k těm volbám patří. A je zajímavé slyšet názory voličů. Někteří nám vyjadřují podporu. Ale chodí tam i odpůrci vlády a hnutí ANO, se kterými se také bavím.

HN: Řekl byste, že vás lidé poznávají?

Někteří ano. Ale ne každý politiku blíž sleduje a já se jich na to neptám.

HN: Před třemi roky jste přebíral ministerstvo s vizí, že dáte prioritu přezbrojení české armády. Až teď v pondělí, necelý měsíc před volbami, jste vládu seznámil s detaily zakázky na francouzská děla Caesar za 8,5 miliardy korun. Nahradit mají skoro půl století staré houfnice Dana. Kdy smlouvu podepíšete?

Vidím to do konce září. Vládu už jsme informovali. Ještě potřebujeme souhlas ministerstva financí ke stanoveným výdajům. Jakmile ho dostaneme, jsem připravený tuto akvizici ukončit.

HN: Jednání s francouzskou firmou Nexter, která vám děla dodá, od začátku letošního roku drhla. Nejdříve nabídli cenu 9,6 miliardy korun, tedy o 60 procent více, než ministerstvo původně očekávalo. Navíc českým firmám nechtěli poskytnout certifikace na výrobu munice, aby armáda nezávisela na dodávkách střeliva z Francie. Můžete teď potvrdit, že výroba střeliva bude v Česku?

Ano. Součástí smlouvy na nákup děl je příloha, která obsahuje dohodu, že firmy domácího obranného průmyslu získají certifikaci na výrobu munice. Budou ji vyrábět na našem území a dodávat české armádě. Získají také možnost prodávat munici na třetích trzích. Francouzi dodají jen prvotní munici na zkoušky, kdy budeme děla testovat. Veškeré okolnosti už máme vydiskutované. Jednání o zapojení domácího průmyslu, aby z toho Česko něco mělo, nebyla jednoduchá. Ale řekl jsem, že dokud nebude úplně jisté, že české firmy získají 40 procent hodnoty zakázky, a nebudou podepsané smlouvy, které to zaručí, nemůžeme podepsat ani základní kontrakt na nákup děl.

HN: Kolik za licenci na výrobu munice zaplatíte?

Cenu ještě nevím. Ten materiál jsem ještě nedostal, nejdřív to musí projít kolegiem (zasedání nejvyššího vedení ministerstva, pozn. red.), očekávám ho příští týden.

Související 19. 8. Na obranu se strany nehrnou. Před volbami jim chybí kandidáti na ministry i plán, jak ochránit Česko 19. 8. Analýza Dva měsíce před říjnovými volbami už politické strany a hnutí plánují, jak změní zaběhnuté pořádky na českých ministerstvech. To, kdo zasedne ve...

HN: Oproti původnímu očekávání se prodraží i protiletadlový raketový systém Spyder od izraelské firmy Rafael. Kolik peněz nakonec za čtyři objednané systémy zaplatíte?

Naše studie proveditelnosti z roku 2016 říkala, že to bude 10 miliard. Izraelci to ale podle současných cen zvedli na 15,5 miliardy. Je to zdražování materiálů. Při vyjednávání se podařilo nabídku o dvě miliardy srazit. Je to dražší, než jsme počítali. Ale stáli jsme před rozhodováním, jestli to pořídit, nebo nepořídit. A armáda tyto systémy potřebuje. Dosud jsme čekali na vyjádření expertní skupiny, zda nabídnutá cena odpovídá situaci na trhu. A už víme, že je to v pořádku.

HN: Vyjednávání Izrael–Česko jsou tedy u konce?

Ano. Veškeré parametry, které se týkají smlouvy, už jsou dojednané. Jsme opravdu ve finále a připravujeme podpis smlouvy. Počítám, že dokumenty půjdou na vládu kolem 20. září. Potom budeme zase čekat na souhlas ministerstva financí. Ale stále jsme schopní to začátkem října uzavřít.

HN: Kvůli této zakázce jste se v červenci v Izraeli sešel s tamním ministrem obrany Benjaminem Gancem. Nabídl, že vyšší cenu zakázky bude kompenzovat výcvikem pro české vojáky. O co přesně půjde?

Byla to gentlemanská dohoda. Výcvik a školení mají hodnotou stovek milionů korun. Je to například specializace pro síly rychlé reakce nebo výcvik pro zdravotníky. Probíhat to bude delší dobu. Na některé kurzy budou vojáci létat do Izraele. A některé provedou Izraelci v Česku.

HN: Rozjednaný je i nákup 210 bojových vozidel pěchoty za 52 miliard korun. Finální nabídky od možných dodavatelů už máte. Jak jste s výběrem daleko?

Závazné nabídky nám přišly 1. září. Jsou toho plné krabice, stohy papírů. Každá nabídka má několik tisíc stran. Teď se to otevírá a vyhodnocuje v odborných komisích. Posuzuje se například jejich formální správnost a úplnost. Bude trvat několik týdnů, než to přečtou.

HN: Nabízené ceny znáte?

Cenu nevím a nebudu vědět, dokud mi to nepředloží ta komise. Nemohu pracovat s dílčím závěrem. A právě proto do toho ani formálně nevstupuji. Počítám, že tak na přelomu října a listopadu bychom mohli dostat oficiální závěr.

HN: To už sice bude po volbách, ale vy pravděpodobně stále budete ministr. Protože sestavit novou vládu chvíli potrvá. Podepíšete smlouvu před odchodem z ministerstva?

Tohle je největší strategická zakázka v historii české armády. Myslím si, že podepsat a zrealizovat ji musí legitimní nová vláda. Takže nemám ambici to před ukončením svého volebního období podepsat. Když se to nepovedlo do voleb, tak bohužel.

Speciální nabídka Ještě na vás čeká 70 % článku. Přečtěte si tento a další články bez reklam a volte na základě informací, ne kampaně. Vedle přístupu k volebnímu zpravodajství budete mít: Přístup k veškerému obsahu HN

Mobilní aplikaci HN

Odemykání obsahu pro přátele

On-line archiv od roku 1995

a mnoho dalšího... Máte již předplatné? Přihlaste se. Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč. Nevybrali jste si? Přejděte na všechny nabídky předplatného HN.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.

Google Facebook Twitter Z účtu nelze získat údaje potřebné pro založení účtu (ID, e-mail). Povolte prosím přístup k e-mailu. Účet služby s tímto emailem je již použit jinde a nelze jej připojit. K účtu služby se nepodařilo přihlásit. Zkuste prosím opakovat. Propojení s účtem této služby již existuje. Účet s tímto emailem již existuje. Zkuste se prosím přihlásit jménem a heslem. K účtu se nelze přihlásit. Kontaktujte prosím uživatelskou podporu. Nepodařilo se dokončit proces propojování účtů. Zkuste prosím opakovat později. Neznámá chyba. Zkuste prosím opakovat později. nebo Uživatelské jméno nebo e-mail Heslo PŘIHLÁSIT SE Nepamatuji si heslo » Nemáte ještě účet? Zpět na zadání e-mailu »