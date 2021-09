Zatímco ještě před pár lety šlo o okrajovou část trhu s novými auty, dnes se elektromobily prodávají v Evropě po statisících. A prodeje aut na baterky nejen v Evropě, ale i Česku v následujících letech nejspíše ještě výrazně porostou. Od roku 2035 se pak dle plánů ani jiná než nová elektroauta v Evropě zřejmě prodávat nebudou.

Za prvních šest měsíců letošního roku se v Evropě prodalo téměř půl milionu elektrických a vodíkových aut (počet vozů na vodík je však minimální), tedy skoro 7,6 procenta všech nových aut, tvrdí statistiky Evropského sdružení automobilových výrobců ACEA. Ty přitom počítají nejen země Evropské unie, ale také Spojené království a země EFTA, tedy Švýcarsko, Norsko a Island. Zásadní je především Norsko, kde kvůli daňovému zvýhodnění prodali za první pololetí letoška 48 tisíc elektroaut. Více jich zaregistrovali už jen v Německu, Francii a Spojeném království – ty ale patří mezi největší evropské automobilové trhy. Norsko nikoliv.

V porovnání s loňským prvním pololetím rostly prodeje elektroaut v Evropě více než dvojnásobně, jakkoliv jsou statistiky za minulý rok výrazně ovlivněné pandemií koronaviru. Ta především na začátku roku prakticky zastavila nejen prodej, ale na nějakou dobu i výrobu aut.

Celkem se loni na zmíněných trzích prodalo 745 684 elektrických a vodíkových aut. Letošní první pololetí pak už překonalo prodeje za celý rok 2019, 2018 i 2017. Dokazuje to, jak rychle roste zájem o auta do zásuvky. Ovlivňuje jej lepší dostupnost těchto automobilů, ale třeba také rostoucí infrastruktura pro jejich provozování.

Druhé nejprodávanější auto bylo do zásuvky

A s neustálým zvyšováním prodejů počítají i odhady analytiků. „Pokud bude pokračovat vývoj v oblasti regulace a ponechá se nebo přidá podpora pro uživatele z pohledu lepšího přístupu k dobíjení, finančních pobídek a jiných výhod, pak nemám pochyb o tom, že poptávka dále poroste,“ říká vedoucí partner EY pro automobilový sektor Petr Knap.

Podle odhadů EY by se v roce 2025 mohlo v Evropě prodávat ročně zhruba 2,5 milionu elektromobilů a o pět let později asi pět milionů. U těchto odhadů je ale nutné brát do úvahy vyšší míru tolerance nepřesnosti, protože nejde o jednoduché predikce s ohledem na řadu faktorů, které prodeje ovlivňují.

Související Včera Elektroauta nebo elektrokola zná každý, ale už jste viděli elektrobuldozer? Elektrorevoluce míří na stavby i do války Včera jízda na zelenou Elektromobilita budí emoce a zájem. Mnoho jejích příznivců si minulý týden ve čtvrtek připomnělo Světový den elektromobility. Někteří...

Vzestup elektromobilů ukazuje i fakt, že v červnu se podle analytické společnosti Jato Dynamics stala těsně druhým nejprodávanějším autem Evropy Tesla Model 3. Jen o pár kusů přitom nedosáhla na celkové prvenství VW Golf. Celkově se pak Model 3 drží v prvním pololetí mezi 25 nejoblíbenějšími auty starého kontinentu a má nakročeno k tomu, porazit v boji o krále elektromobilů Renault Zoe. Toho se loni prodalo skoro 100 tisíc kusů, Model 3 je letos za první půlrok zatím na 66 350 kusech.

V Česku zatím po stovkách

Oproti prodejům v Evropě jsou ty české výrazně nižší. Například za prvních sedm měsíců letošního roku se podle Svazu dovozců automobilů prodalo celkem 1426 nových elektromobilů (to je ani ne 1,1 procenta ze všech nových aut). Pořád to ale znamená meziroční růst, vždyť se za prvních sedm měsíců loňského roku prodalo 1374 elektromobilů a za celý rok potom 3262 elektrických aut. Podíváme‑li se dále do minulosti, potom se za rok 2019 prodalo 756 elektrovozů, a v roce 2017 dokonce jen 387 aut na baterky. V Česku se tedy, byť v menším měřítku, opakuje trend z celoevropských prodejů, které postupně každým rokem rostou.

A stejné by to mělo být i v budoucnu. „Pro Česko nám (poradenské společnosti EY – pozn. red.) velmi předběžné odhady dávají prodeje v rozmezí 15 až 20 tisíc vozů v roce 2025 a 40 až 55 tisíc v roce 2030,“ říká Petr Knap. Hodně podle něj bude záležet na chování firemních zákazníků, kteří v Česku kupují většinu nových aut. „Červencový průzkum EY mezi flotilovými zákazníky ukazuje, že skoro tři čtvrtiny firem uvažují do tří let o pořízení elektromobilu,“ dodává Knap s tím, že jako hlavní přínos jsou z více než poloviny vnímány nízké provozní náklady.

Ostatně důležitost pozice firemních zákazníků zmiňuje i generální ředitel Porsche ČR, které dováží do Česka Volkswageny, Audi nebo Seaty, Jan Hurt: „V národním měřítku se zatím elektromobilita prosazuje spíš u firem než u jednotlivců, kteří jsou stále dost konzervativní,“ podotýká. Jinak je ale Volkswagen druhou nejprodávanější značkou elektromobilů v Česku. Za prvních sedm měsíců se pro něj rozhodlo 173 zákazníků, lídrem je SUV ID.4.

Mimochodem, na elektrická SUV bude Volkswagen spoléhat i v budoucnu. „Chceme rozšiřovat rodinu ID tak, že nejaktuálněji představíme ID.5 jako stylovější verzi modelu ID.4 a máme v plánu také větší a reprezentativnější model z rodiny ID,“ láká Jan Hurt. Pod jménem ID.Buzz rovněž přijede elektrická obdoba oblíbeného Multivanu.

Lídrem českého trhu je letos Škoda Auto, která zatím prodala 501 elektromobilů. Drtivá většina z nich připadá na SUV Enyaq iV, který se přitom na trh dostal oficiálně až letos na jaře. „Pro Enyaq iV se letos držíme plánu prodat českým zákazníkům přibližně tisíc vozů,“ říká vedoucí českého zastoupení značky Jiří Maláček. Pár desítek kousků ještě spolykalo elektrické Citigo, které už se ale delší dobu prodává ze skladových zásob, protože kvóta pro Česko byla vyčerpána. Aktivní bude Škoda na poli elektrických vozů podle Maláčka i v dalších letech. Do roku 2030 chce představit nejméně tři další modely do zásuvky, které budou velikostně posazeny pod model Enyaq iV.

Trojkou trhu je Hyundai se 146 prodanými elektrovozy, přičemž většina z nich připadá na SUV Kona Electric, které se mimo jiné vyrábí v Nošovicích. I tato automobilka chystá pro příští měsíce řadu elektrických novinek. „Poslední velkou novinkou je Ioniq 5, se kterým sklízíme na trhu úspěch. Pro příští rok chystáme sportovně laděný velký sedan Ioniq 6,“ předesílá ředitel prodeje českého zastoupení značky Ondřej Pospíšil. Podle něj se časem dočká generační výměny i elektrická Kona a luxusní odnož Hyundai se jménem Genesis nedávno představila elektroverzi sedanu G80 a také SUV GV60.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Elektromobilita.